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2026防制人口販運研討會登場 聚焦弱勢保護及全球化風險

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

移民署「2026年防制人口販運國際研討會」今登場，邀集日本等11國政府官員、專家學者參與，聚焦「全球供應鏈的勞動剝削風險」、「被害人保護與證據保全」、「脆弱族群辨識與保護：移工、漁工、境外生」，藉由跨領域對話及經驗分享強化國際合作機制。

移民署統計，我國2025年共移送158件人口販運案，透過公私協力設置25處庇護所，安置103名外籍被害人，提供生活照顧、法律協助服務，面對海外誘騙、強迫勞動等新興樣態，2024年修正施行的人口販運防治制法已將被迫從事犯罪活動納入處罰，強化被害人鑑別及安置保障。

內政部表示，人口販運防制不應僅以「查獲案件數」衡量，及早辨識被害人並提供法律、醫療及安置服務，協助其走出剝削處境，更是政府責無旁貸的工作。

本次研討會邀請曾任聯合國當代形式奴隸制度特別報告員、現任英國約克大學教授的小保方智也（Tomoya Obokata）發表開幕專題演講，分享企業刑事責任、人權盡職調查（HRDD）、強迫勞動產品進口限制、政府採購及移工保障等國際政策趨勢，並建議台灣未來可透過強化監督、利害關係人參與及救濟機制，進一步降低供應鏈中的勞動剝削風險。

內政部強調，防制人口販運的最終目的，不只是將犯罪者繩之以法，更重要的是在剝削發生之前阻斷風險，讓每一個人都能在免於暴力、威脅及剝削的環境中生活與工作。台灣將持續深化被害人保護、企業責任及跨境合作，並透過國際交流借鏡各國作法，精進防制人口販運工作。

移民署「2026年防制人口販運國際研討會」。圖／移民署提供
移民署「2026年防制人口販運國際研討會」。圖／移民署提供

風險 脆弱 移民署 移工

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