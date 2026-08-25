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聯合國反貪腐公約第三次國家報告審查開幕 廉政署：深化國家民主韌性

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部籌辦「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告國際審查會議，今在行政院人事行政總處公務人力發展學院福華國際文教會館前瞻廳揭幕。廉政署表示，為回應人民對廉能政府的期許，並接軌國際系統性反貪腐政策趨勢，台灣自2018年開始每4年定期公布反貪腐公約國家報告，主動邀請國際專家來台進行審查，跨領域的廉能治理行動，深化國家民主韌性與凝聚社會信任。

本次國際審查政府機關代表團由行政院政務委員林明昕率領，林明昕致詞指出，近年來台灣在廉政治理方面持續獲得國際肯定，根據國際透明組織公布的2025年清廉印象指數，台灣獲得68分，在全球182個國家及地區中排名第24名，超越全球86%的受評國家，成績再創紀錄。

林說，回顧過去4年，全球治理環境快速變化，地緣政治風險升高、人工智慧與數位科技快速發展、跨境犯罪及非法金流日益複雜，面對這些新的挑戰，政府不僅需提升施政效能，更應以廉潔、透明及法治為基礎提升國家的整理競爭力，今年4月政府公布第三次國家報告，具體回應第二次國際審查所提出的各項結論性意見，同時呈現台灣近4年推動反貪腐工作的亮點。

亮點包含自主簽署「聯合國反貪腐公約」審查透明承諾、完善科技偵查及妨害司法公正等相關法制、通過施行「公益揭弊者保護法」以及持續精進洗錢防制措施，接軌國際等作為。這些亮點，是各級政府與民間社會，長期合作所累積的共同成果。

法務部長鄭銘謙及外交部長林佳龍也出席開幕式，鄭銘謙表示，反貪腐不是一次性的任務，隨著科技發展，反貪腐制度更應與時俱進。國際審查正是協助我們檢視政策成效、發現制度不足及確立改革方向的重要機制。

林佳龍表示，民主的核心理念是政府必須對人民負責，廉政治理則讓人民更加信任民主，國際審查不只是對台灣反貪腐進展的檢視，更展現台灣開放透明，以及持續參與國際社會的堅定決心。

本次會議邀請秘魯籍的José Ugaz、美國籍的Gillian Dell、英國籍的Duncan Hames、紐西蘭籍的Julie Haggie以及澳洲籍的Peter Ritchie，5位委員均為長期在國際性或區域性非政府組織領域推動反貪腐工作的國際專家，審查期間將與我國政府代表及民間團體，針對台灣推動的各項反貪腐政策、法制與措施，面對面進行全方位的實質交流。

左起：Peter Ritchie、Julie Haggie、Duncan Hames、Gillian</p><!--8--><p> Dell、國際審查委員會主席 José Ugaz、政務委員林明昕政委、法務部長鄭銘謙、交通部長林佳龍、法務部政次黃謀信政次、廉政署長謝名冠。圖／廉政署提供
左起：Peter Ritchie、Julie Haggie、Duncan Hames、Gillian

Dell、國際審查委員會主席 José Ugaz、政務委員林明昕政委、法務部長鄭銘謙、交通部長林佳龍、法務部政次黃謀信政次、廉政署長謝名冠。圖／廉政署提供

廉政署 韌性 聯合國 法務部

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