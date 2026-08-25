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替川伯討公道…新黨游智彬蛋襲張志豪服務處 警依毀損現行犯逮捕

中央社／ 新北25日電

新黨議員參選人游智彬今天上午前往民進黨議員參選人張志豪服務處，朝看板丟雞蛋，被警方當場依毀損現行犯逮捕。游智彬稱要為李四川討公道，張志豪表示已依法提告，並強烈譴責暴力行為。

新黨台北市議員參選人游智彬昨晚發布採訪通知「替川伯討公道」，認為張志豪日前指控國民黨新北市長參選人李四川說錯北北基桃人口數，但實際上是自己將「上千萬」錯聽成「3千萬」，造謠抹黑李四川。

新北市警察局中和分局表示，游智彬今天上午10時許前往張志豪位於新北中和中山路二段的服務處前抗議，游智彬搭乘宣傳車抵達現場後，先以擴音器喊「要替川伯討公道」，隨後朝看板丟擲雞蛋，當場被維安警力依毀損現行犯逮捕，帶回派出所偵詢。

下午2時許，游智彬在員警戒護下步出積穗派出所，高舉雙手不斷向媒體強調自己沒有違法，並稱要為李四川討公道，隨後進入警車移送中和分局偵查隊，預計稍晚移送地檢署複訊。

另外，張志豪服務處已向游智彬提出毀損、妨害名譽罪及違反選罷法告訴，中和分局依法受理。

張志豪今天受訪指出，昨天晚上他們獲報游智彬會來服務處滋擾，因此立刻通報警方協助。台灣是民主法治社會，對於游智彬這樣不智、暴力的行為，予以強烈譴責。

張志豪說，游智彬自己身為參選人，應以正常管道尋求人民支持，而非用這種蹭聲量方式，到處用暴力滋擾。他們已依法提告，也呼籲游智彬接受法律制裁。

中和分局強調，本次勤務全程嚴守行政中立與依法行政原則，對任何違法行為均採取零容忍態度，確保執法過程公正透明，絕不偏袒任何陣營。

新黨台北市議員參選人游智彬（右2）25日朝民進黨新北市議員參選人張志豪服務處丟雞蛋，遭警方逮捕。游智彬在移送過程中高舉雙手、高喊自身立場。中央社
新黨台北市議員參選人游智彬（右2）25日朝民進黨新北市議員參選人張志豪服務處丟雞蛋，遭警方逮捕。游智彬在移送過程中高舉雙手、高喊自身立場。中央社

游智彬 張志豪 新黨 李四川

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