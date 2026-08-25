塞「海軍退將」給陳雪生當特助涉貪 前國大代表楊肅元今約談到案

國民黨立委陳雪生被控詐領助理費、收受廠商不正利益，檢調查出，金門縣前縣長長楊鎮浯的父親即金欣海運實際負責人楊肅元，提供海軍退少將范寶華到陳雪生辦公室擔任特助，薪酬由楊實質可控的公司支付，涉貪汙不違背職務行賄罪，昨約談楊肅元未到，楊肅元今前往調查局說明，晚間再赴台北地檢署接受複訊。

范寶華昨約談到案，今晨獲檢察官諭令以50萬元交保，至於楊肅元的人事安排有無貪汙對價實證，辦案人員持續釐清。

楊肅元與陳雪生在1996年均當選第3屆國大代表，交情逾30年；范寶華曾任海軍敦睦遠航訓練支隊長，2005年率領海軍94支隊完成首次橫跨太平洋、大西洋、印度洋的環球航行壯舉，獲頒干城甲種二等勳章。

檢調昨收網約談27人，今晨依貪汙罪嫌諭陳雪生以200萬交保，限制出境出海，陳雪生的胞弟陳雪懷以10萬交保，金廈財務經理黃玉如以100萬交保，限制出境出海。

檢調針對陳雪生涉詐領助理費、向廠商收取不正利益兩案情偵查，助理案部分訊後諭令陳雪生陳雪生胞妹陳秀子50萬交保、陳雪子諭令40萬交保、陳秀子的兒女林揚智、林揚晏、陳雪子丈夫劉三光與陳雪生其餘親友等人也分別諭知交保。

陳雪生涉收不正利益案情，源於楊肅元家族經營的金欣海運爆發「運油弊案」，檢調獲報，金欣海運從2004至2020年間，多次取得中油高雄至金門的海上油料運輸標案，標金超過8億7千萬元。

由於離島資源稀缺，金門長期仰賴往返高雄的油輪載送油品，楊鎮浯家族成立的金欣海運公司靠旗下的「金航貳號」油品船，獨攬中油運至金門的海上油料運輸工作。

2019年11月8日，「金航貳號」油輪在澎湖西北方51浬處因主機曲軸斷裂發生故障，拖往金門料羅灣修復，引發金門斷油危機，根據契約內容，金欣海運應尋找代油輪繼續履約，楊肅元疑行賄時任立法院交通委員會召委的陳雪生向中油施壓，要求提前解約，讓金欣海運免找替代油輪，節省金欣的開支。