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血汗司法！挽救基層司法人員過勞 陳昭姿：打破總員額法的魔咒

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

面臨法院、地檢案量暴增，血汗司法正在上演，為挽救基層司法人員人力嚴重短缺與過勞的崩潰危機。民眾黨立委員陳昭姿與民眾黨立法院黨團，今召開「突破總員額法魔咒，挽救基層司法人員過勞危機」記者會及公聽會，與書記官、法警、監所管理員等代表，與行政院人事總處、司法院、法務部代表共同研商如何解套。

陳昭姿說，今天公聽會目的只有一個，就是「打破總員額法的魔咒」，要求政府機關正視司法基層的血汗困境。司法正義不能只靠基層燃燒健康，希望人事總處別再拿總員額法當推託的藉口，應做出具體承諾把人補足、把錢給夠。

首先是書記官，例如新北地院今年開出71個缺額，最後只來2人，充分印證「錢少事多壓力大」導致的人才流失，若再不改善薪資待遇、增加員額，院檢將走向實質癱瘓。

其次是法警。第一線法警承擔維安重任與暴力風險，但司法院修法卻只打算調升正、副法警長的職務列等，無視基層法警的職階與待遇也應一併上調。最後是處境宛如煉獄的監所管理員，現有戒護比已高達1:11.7，每月常態加班60至80小時，基層管理員在極度悶熱的值勤環境中，連自費購買風扇衣都被長官一口否決。

台灣公務員革新力量聯盟常務監事王鐘銘表示，總員額法已該重新檢討，近年政府法定責任持續增加，人民對公共服務要求益高，但人力配置仍受固定總額框架限制，表面上員額受到控制，但實際工作未因此減少，最後就是落得基層不斷加班、缺額、約聘、外包和人才流失。

書記官工作權益促進會理事長陳建曄指出，當年考上書記官，自以為能為司法盡一份力，如今工作、案量不斷增加，人力卻始終跟不上，最後痛心地看到人一個個離開，報考人數下降，錄取後也不報到，書記官一個人要做兩人份的工作。今天書工爭取的不是特權，而是案件增加，人力該增加，工作增加，工時就該看見，司法品質不能靠基層無限加班來維持。

台灣法警工作權益促進會則表示，司法院推動法院組織法修法，號稱要解決法警過勞，卻只調高正、副法警長職等，基層法警待遇卻完全不動，因此他們

呼籲拒絕「重官輕員」的假改革，全面調升一般法警職等，及明定法警執法權限，保障院檢安全。

中華民國法警協會榮譽理事長詹彥峰補充，基層法警肩負法庭秩序、戒護及司法安全等重要任務，現行職等多為委任第三至第五職等，升遷管道極為有限，許多法警服務約15至16年即達年功頂，陷入升遷無望的困境，因此他呼籲司法院、法務部及相關機關正視基層法警升遷瓶頸，研議調整職等、暢通升遷及建立專業職務發展制度。

最後，台灣獄政工作權益促進會代表謝仁方提出危險津貼要提高、加班補償正常化、總員額法修法打開員額上限三大訴求，強調矯正員額應獨立，比照公立學校教職員和公立醫院醫事人員排除於總員額法限制之外，才能符合重要政策目標的戒護比。

為挽救基層司法人員過勞，民眾黨立委陳昭姿今召開「突破總員額法魔咒，挽救基層司法人員過勞危機」記者會及公聽會。記者蔣永佑／攝影
為挽救基層司法人員過勞，民眾黨立委陳昭姿今召開「突破總員額法魔咒，挽救基層司法人員過勞危機」記者會及公聽會。記者蔣永佑／攝影

陳昭姿 過勞 司法 書記官 司法院

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