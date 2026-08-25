隨機砍人釀營業損失...中捷求償313萬 運量「不減反升」僅獲判賠26萬

台中捷運前年發生隨機砍人，男子洪淨自稱想「自我毀滅」持刀在車廂內砍傷長髮哥呂姓男子、許姓少年，刑事依殺人未遂罪判他9年9月定讞；台中捷運公司再依營運損失、車廂遭破壞對洪求償313萬元，台中地院認定，僅事發當天、隔天2日載運量受影響，判洪應給付中捷26萬多元，可上訴。

中捷公司表示，洪男2024年5月21日在車廂內持刀隨機攻擊乘客、搏鬥，造成當天單線雙向運轉3小時46分鐘，列車延誤4小時1分30秒，影響中捷先前舉辦活動已提升的載運量，至同年6月底都沒回升，洪衝突時釀車門變形、車門旁蓋板及牆面遭破壞。

中捷公司主張，事故前、後1個月載運量差額11萬3450人，乘以平均票價25.08元，營業損失達284萬5326元，支付2名旅客慰問金及禮盒2990元，車廂維修費17萬1063元、人力加班費9萬5949元，還有員工心理諮商費用1萬6000元，一共對洪求償313萬1328元。

洪淨抗辯稱，事故後載運量仍比當天多，也高於去年同期，乘客就算有受傷也應向他求償，他沒授權或同意中捷致贈慰問金或禮盒，車廂、車門破壞也是其他乘客將他推向車門造成。

洪甚至還說，他是以傷害他人達自我毀滅的目的，主觀攻擊對象為「人」非「物」，其餘受損認為和他行為無因果關係，聲明駁回。

台中地院查，洪男在捷運隨機攻擊，大眾於案發後當然會減少搭乘意願，確實有造成中捷營運損失，依中捷2023年4月、2024年4月總載運量，各為109萬2019人次、130萬1913人次，2024年4月較同期增長19.22％，以此年成長率推估，2024年5月平均載客量為3萬7176人次。

中院說，5月21日事故當天、隔天22日，載運量為3萬5600人次、3萬7006人次，至23日載運量即高於平均數，可見影響載運量僅21日、22日，依平均載運量減2天實際載運量，乘以平均票價所得營收損失為4萬3458元，且事後中捷載運量不減反升，未因事故下降。

中院並根據中捷以庫存備品車廂為替換，折舊認定費用為10萬8569元，處理事故加班費9萬5949元，員工心理諮商費1萬6000元，一共判洪淨應給付中捷公司26萬3976元。