麥寮鄉代主席韓青山涉暴力組織、逃稅 今被起訴求刑20年他喊冤

雲林縣麥寮鄉代表會主席韓青山涉嫌以其服務處為據點，招募張姓及黃姓等服務幹部，再招募邱姓等多名成員，並開設工程公司，疑因索求保護費，涉嫌教唆成員毆打運廢土的砂石車司機，並恐嚇向該鄉挖角棒球選手的民眾，以及逃漏稅達兩千多萬元，今天連同涉嫌的26人，被以組織犯罪、恐嚇、逃漏稅等罪起棄，並以韓身為民代，竟組成暴力集團橫行鄉里為由，具體求刑20年。

韓青山今天得知被起訴並求重刑，今天也表示，檢方指控不實，他將會在法庭捍衛自己的清白。

起訴書指出，雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山（58歲），自2022年間起，以其位於麥寮鄉的服務處為據點，招募張姓、黃姓男子擔任幹部，並邀集邱等多名成員，組成犯罪集團，涉嫌多年從事力不法。

雲林地檢署檢察官莊珂惠、黃薇潔，2023年起查緝雲林縣內多處農地遭回填廢棄物案件時，發現多名土尾業者疑遭不法集團恐嚇、暴力脅迫收取保護費，進一步蒐證發現韓青山疑涉入其中，2024年趁韓青山出國前，指揮警調及國稅單位，兵分多路搜索及拘提，並在桃園機場前將韓攔截，陸續帶回其餘涉案25人。

檢方指出， 韓青山2023年因張姓友人與廢土砂石車林姓司機發生行車糾紛，即邀集10多人在一處空地要求林男出面，林男心生畏懼求助當地土尾業者，但韓為替友人出氣，出面向負責在雲林麥寮地區廢土業者放話，不交出林男「會封殺全鄉土尾運作」，林男最後在友人陪同下至韓的服務處致歉，也遭多人合毆，韓出面制止才停止。

檢方說，韓青山2022年起，並向多名砂石業者宣告，如要在麥寮回填廢土必須事先將地點、收料時間告知，否則無法施工，並指派黃男向各家業者收取每周三千至六千元不等、俗稱「照水」（把風）的保護費，業者若不從，韓等人即會以圍場、攔車等施暴、抽走怪手鑰匙等強制手段阻礙施工，致使土尾業者心生畏懼，被害業者多達8家，總計不法所得達112萬7000元。

檢方說，韓青山並開設幾家工程及科技公司涉嫌製作不實會計憑證逃漏稅達兩千六百多萬元。此外，韓青山涉嫌不滿該鄉國中棒球選手被高雄某職校挖角，即去電向職校教練恐嚇「見一次打一次」，另也曾因鄰居打麻將吵到他，登門恐嚇要求搬遷，檢警並在其服務處等地搜出60顆制式步槍子彈。

全案偵查終結，韓涉犯組織犯罪防制條、強制、恐嚇、逃漏稅等罪嫌起訴，韓被具體求刑20年，張、黃兩人求刑15年，其餘人也建請法院從重量刑。

韓青山得知起訴感到無奈，指他平時在地方服務，做什麼事地方鄉親都很清楚，檢方所指控均不是事實，他將會未來法庭全力捍衛自己清白。

雲林縣麥寮鄉代會主席韓青山涉嫌暴力組織及逃漏稅，今被起訴並求二十年重刑。圖／雲林地檢署提供