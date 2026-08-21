批「八炯」救災用推車搬私人發電機 童仲彥、王鴻薇遭求償...免賠！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤，各地民眾前往救災成為「鏟子超人」，台北市前議員童仲彥、立委王鴻薇點名網紅「八炯」（本名温子渝）用救災手推車搬運私人拍片的發電機，還在現場打燈，八炯提告向童求償150萬元、王女40萬元，台北地方法院今判決八炯敗訴，兩人免賠，可上訴。

童仲彥2025年9月28日在臉書發文，指八炯用賑災水泥推車，載運私人拍片用的發電機，又於同年11月受訪表示「我要做第一個去舉報八炯的人」。刑事部分，八炯提告童妨害名譽罪嫌，台北地檢署6月處分不起訴。

民事部分，八炯提告主張，他2025年9月27日至28日集結親友，駕車載運手推車、高壓水槍、發電機、鐵鏟等救災設備物資前往災區，途中偶遇母校老師，便由老師帶領至鄰居家聊天、了解災情。

八炯指出，童仲彥在他們一行人訪談間窺探、側錄，之後兩人交談過後，童未經查證在臉書發文、發布影片、受訪表示「賑災用的水泥推車拿來推私人拍片發電機」、「就是有打燈光啊」、「用公家的物資耶，推你家的發電機耶」。

八炯提告指王鴻薇去年10月1日接受媒體訪問，也表示「像八炯更是離譜啦」、「童仲彥還看到說帶著發電機，還有人在打燈」、「現在是怎麼樣，你現在是把救災現場當成你的拍片現場嗎」等語。

八炯認為兩人言論顯具惡意，侵害他的名譽權，讓他遭受網路暴力，請求童仲彥賠償150萬元，並刊登判決書，另向王鴻薇請求賠償40萬元。

童仲彥反駁，他是根據當下親眼所見的事實來陳述，自己有感災民辛勞，災區水泥推車不足，卻看到八炯用推車運送發電機，周遭還有人拍攝，擔心八炯是為拍攝影片，才會發表言論，此事可受公評，並沒有侵害名譽權。

王鴻薇則指出，她是就媒體轉述的新聞事件，本於個人價值判斷，對可受公評之事作合理評論，並非主動開記者會抨擊八炯，應受言論自由保障。

台北地院認為，檢視或質疑花蓮災區資源如何分配、救災動機及方式，屬於公眾事務言論討論的空間，個人名譽在此等重大公益事件中，應稍加退讓。童仲彥是質疑八炯用水泥推車運發電機，致其他人無法運送汙泥，減慢救災速度，相關發言是評論可受公評的公共事務，難認侵害名譽權。

另王鴻薇部分，北院認為她是被動經媒體轉述童仲彥的言論，再發表個人意見，並沒有增添其他虛偽時事實，縱使評論中質疑八炯救災動機，言論仍屬於言論自由保障範疇，判決八炯敗訴。

網紅八炯。聯合報系資料照