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周滿芝觸國安法重判8年 、違選罷法再判1年6月 還扯黃仁勳假賀電案外案

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，觸犯國家安全法，被判刑8年定讞；周滿芝另涉違反總統副總統選舉罷免法，橋頭地院審理後，認定周受滲透來源指示，為立法委員候選人公開演講、站台、亮相造勢及利用網際網路宣傳罪，處有期徒刑1年6月。

周滿芝2004年自大陸嫁來台灣，已取得台灣身分證。檢調指控周是「陝西省愛國主義志願者協會」，2015年協助籌組「中國愛國黨」，隔年並在前鎮成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」，擔任該會及「台灣新住民關懷總會」理事長。

2017年時，周滿芝以「高雄市新住民姐妹關懷協會」加入大陸統一戰線工作委員會，並受大陸「陝西省愛國主義志願者協會」執行長暨會長崔國衛指示，在台灣籌備「中國愛國主義志願者協會」等分會。

檢調查出，本屆總統、立委大選期間，大陸省市台辦透過周滿芝成立或任職的協會，招攬數十人到湖南省旅遊，全程食宿交通免費，並趁活動宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，要求團員回台後支持特定政黨，並為勞動黨籍立法委員候選人湛秀英站台造勢。

檢調追查此案時，查出曾涉吸金案被重判的三聯集團創辦人徐少東也涉入其中，徐為營造自己政商關係良好指示兒子擅自刻製AI巨頭輝達公司（NVIDIA）的LOGO鋼印，並用電腦偽造輝達執行長黃仁勳及前總統蔡英文的賀電。

徐少東的前女友王敏，則依指示設立高雄銀行帳戶，並持偽造的「東洋科技聯盟展售契約」，營造收取展售費假的假象，協助徐少東收取來源不明的30萬美元。

此案因牽涉國安法、總統副總統選舉罷免法等多罪，其中國安法部分屬二審管轄，周滿芝、徐少東兩人所涉國安法部分移由高雄高分檢偵辦，周經二年多審理，已被判刑8年確定，徐少東則於審結前，潛逃出境，目前發布通緝中。

橋頭地院今審結周滿芝涉總統副總統選舉罷免法，以及徐少東兒子、前女友王敏涉案部分，周被依受滲透來源指示，為立法委員候選人公開演講、站台、亮相造勢及利用網際網路宣傳罪，處有期徒刑1年6月；徐少東兒子依偽造私文書罪合併處1年10月，王敏依特殊洗錢罪判刑1年，緩刑4年並應向公庫支付30萬元、提供120小時義務勞務及2場法治教育課。

台灣新住民關懐總會理事長周滿芝替大陸發展組織判刑8年定讞。圖／摘自台灣新住民關懐總會臉書
台灣新住民關懐總會理事長周滿芝替大陸發展組織判刑8年定讞。圖／摘自台灣新住民關懐總會臉書

國安法 選罷法

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