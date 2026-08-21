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資格不符廠商得標運廢棄物 基隆市立醫院兩人當內鬼涉貪起訴

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市立醫院呂姓秘書、花姓員工負責辦理醫院廢棄物清理招標業務，明知某環保公司資格不符仍讓該公司得標，該公司再找其他多家公司合作，不法獲益97萬元。基隆地檢署今天偵結，將呂男、花女及6名業者、員工等8人依涉犯貪汙治罪條例等罪嫌起訴。

檢方指出，市立醫院為處理其所產生兩種不同種廢棄物，分成一般性垃圾的甲類廢棄物及醫療廢棄物混合物的乙類廢棄物，去年底辦理「一般廢棄物及一般事業廢棄物清理運棄案」，參與投標之廠商除須具備清除甲、乙類廢棄物之資格外，尚須經基隆市天外天垃圾資源回收焚化廠同意處理。

檢方說，呂男、花女及某環保公司李姓負責人，去年12月標案開標時，均知悉參與投標的某環保公司不具備清除甲類廢棄物資格，依法不應決標給該公司，當時有其他符合資格的廠商亦參與投標，卻違法決標給該公司，不法獲利益97萬1989元。

檢察官蕭詠勵指揮保七總隊刑事警察大隊及調查局航業調查處基隆調查站偵辦，前後發動2次搜索，羈押被告呂男等共6人。檢方今天依貪汙治罪條例、行使公務員職務上登載不實公文書罪、廢棄物清理法等罪，將市立醫院呂男、花女及6名業者、員工等8人起訴。

資格不符廠商得標運廢棄物，基隆市立醫院兩人當<a href='/search/tagging/2/內鬼' rel='內鬼' data-rel='/2/250003' class='tag'><strong>內鬼</strong></a>涉貪起訴。記者游明煌／攝影
資格不符廠商得標運廢棄物，基隆市立醫院兩人當內鬼涉貪起訴。記者游明煌／攝影

基隆 廢棄物 內鬼 貪汙

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