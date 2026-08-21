土城殺妻案奪兩命僅判無期 死者父：以暴制暴、司法已死、2028換總統

土城家暴男謝文雄去年7月7日持刀及球棒，當街慘殺張姓妻子和小姨子，新北地方法院國民法官今依2個殺人罪，判處謝男2個無期徒刑，褫奪公權終身。前來聽判的死者父母及親屬，聽到謝男未能判死，一群人在法庭外哭得撕天裂地，張父更一度坐在法院大樓門口抗議，直說自己也要「以暴制暴」、「司法已死」，還說若法律不能保護善良百姓，那只能「2028（年）換總統」，不然國家不會進步。

稍早國民法官就謝男犯行，依1個傷害罪判刑3月，違反保護令判拘役59天，2個殺人罪各判2個無期徒刑，褫奪公權終身；合併應執行無期徒刑，褫奪公權終身。謝男則事前已選擇不到場聽判。

合議庭宣判後，陪同張父、張母前來聽判的親戚才步出法庭便放聲大哭，哭問「這是什麼法律？」「這是什麼法官？」「XX（死者名）你死得好慘」。張父則氣到直說要「以暴制暴」，「他（指謝男）在屏東還有家人，我已經70幾歲了沒有在怕！」張母則在一旁不斷拭淚。

張父在步出法院大樓時，不斷重覆要以暴制暴，一旁的親屬直呼「台灣的司法已死」，張母則說「我們兩個女兒該死嗎？該死的人不死，這是什麼政府？」章父越說越激動，一度坐在法院大門說要絕食抗議，當被問到是否上訴，張父表示，「當然要上訴，我到死傾家蕩產也要上訴，我一定要聽法官跟我解釋清楚為什麼不能判死刑？」

土城家暴男謝文雄當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，新北地院國民法官今判處謝男無期徒刑，張父聽判後情緒激動坐在法院大門抗議，直說自己也要「以暴制暴」、「司法已死」，還說若法律不能保護善良百姓，那只能「2028（年）換總統」。記者蔣永佑／攝影