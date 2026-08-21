打無聲電話騷擾柯建銘？羅智強向「這五人」求償200萬 法院判決免賠

國民黨立委羅智強在「大罷免」期間，被控在黨團協商會議，利用「隱藏號碼」打無聲電話干擾民進黨立法院黨團前總召柯建銘發言，羅提民事訴訟向罷團領銜人周庭諭、立委陳培瑜、王義川、台北市議員簡舒培、柯建銘助理周立軒連帶求償200萬元，台北地方法院今判決羅敗訴，陳培瑜等人免賠，可上訴。

羅智強主張，柯建銘2025年5月15日於黨團協商發言時，手機有來電通知，柯竟稱是他偷打電話打斷發言，不要耍小手段等，周庭諭、陳培瑜、王義川、簡舒培、周立軒分別於社群貼文、新聞，再度稱他打電話騷擾柯。

羅指出，陳培瑜曾說聽到他親口對立委徐巧芯說電話是自己打的，王義川也說是他打電話給柯建銘，簡舒培也批他「居然會用這種沒有顯示的電話，故意去打斷人家講話」、「沒有家教，在國會殿堂居然用電話打斷人家發言」。

羅智強事後強調沒有柯建銘的電話，並願意調閱通聯紀錄等，認為陳培瑜等人的言論侵害名譽權，惡意貶損他在社會上的評價，造成他精神上的痛苦，提告請求陳培瑜等人連帶賠償200萬元。

台北地院認為，周庭諭發言是根據立法院官方議事影像，且柯建銘也明確指出干擾電話是羅智強撥打，也有陳培瑜親驗所見的陳述，足認已盡合理查證，而認為電話干擾的手段形同兒戲，言論難認侵害名譽權。

判決指出，陳培瑜陳述的是親身見聞的事實，簡舒培、周立軒的言論，也是經合理查證判斷後加以評論，並無侵害羅智強名譽權的不法性。王義川發表言論的動機，並非專以毀損羅智強名譽為目的，而是提出對整體事件的看法，認為是對可受公評事項為善意評論，判決羅敗訴。