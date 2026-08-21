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洗錢、逃漏稅高達105億！ 動員19名檢察官偵訊37被告...主嫌夫妻收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢偵辦廢五金不法集團「嘉虹金屬公司」將國外資金以人頭公司洗錢逃漏稅捐及詐領退稅高達105億元，中檢動員19名檢察官偵訊37人，查扣5000萬現金、藍寶堅尼，將嘉虹陳姓負責人夫妻、幹部等7人依洗錢等罪嫌聲押獲准，本案金額龐大，甚至衍生車手提領1000萬元現金遭黑吃黑洗劫案外案。

據了解，該集團資金來自國外，成員利用多家人頭公司等，或以偽造合約、開立假發票等，將巨額資金洗乾淨後再派車手出面提領，其中車手更有別傳統至ATM小額密集提領，而是持偽造憑證等直接到銀行臨櫃出示，一口氣領出1000萬元現金。

本案甚至衍生出黑吃黑案外案，7月有同團車手提領消息疑似外洩，剛從台中某銀行領出1000萬元現金，隨即遭人行搶洗劫一空，警方已逮到搶匪但現金疑已被快速轉移，另案由強盜罪嫌偵辦中。

中檢說，本案是財政部北區國稅局透過台灣高等檢察署「可疑帳戶預警中心」通報，表示廢五金交易「嘉虹金屬有限公司」等多家公司疑涉逃漏稅捐，台高檢發交台中地檢偵辦。

中檢指派詐欺專組主任檢察官陳信郎、承辦檢察官黃鈺雯成立專案小組，指揮中檢中案支援中心、刑事局詐欺犯罪防制中心、調查局等單位偵辦。

檢方查出，本案廢五金不法集團透過數十家公司及金融帳戶，分層收受、轉匯及提領鉅額資金，並製作不實發票以規避洗錢防制通報及逃漏稅捐，初估洗錢超過100億元，詐領退稅、逃漏稅捐也超過5億元。

中檢說，今年8月19日、20日動員多達19名檢察官，率重案中心檢察事務官4人、專案小組成員254 人，一共持台中地院核發的73張搜索票，對35人、73處所搜索，共拘提37名被告，已向台中地院聲請扣押裁定扣得3億6698萬元，查扣現金近5000萬元，還有藍寶堅尼等4輛名車。

中檢表示，複訊後認定嘉虹公司陳姓負責人、林姓妻子，及相關幹部等37人涉嫌指揮犯罪組織、詐術逃漏稅捐，及違反商業會計法、洗錢防制法鉅額洗錢等罪嫌。

檢方認定，陳男與林姓妻子，還有黃姓、廖姓、劉姓、楊姓及陳姓等幹部有逃亡、串滅證之虞，將7人向台中地院聲請羈押禁見獲准，另外28人分別1萬元至200萬元不等交保。

中檢偵辦「嘉虹金屬公司」洗錢、逃漏稅捐105億元案，動員19名檢察官偵訊37人，查扣5000萬現金、藍寶堅尼。圖／中檢提供
中檢偵辦「嘉虹金屬公司」洗錢、逃漏稅捐105億元案，動員19名檢察官偵訊37人，查扣5000萬現金、藍寶堅尼。圖／中檢提供

中檢偵辦「嘉虹金屬公司」洗錢、逃漏稅捐105億元案，動員19名檢察官偵訊37人，查扣5000萬現金、藍寶堅尼。圖／中檢提供
中檢偵辦「嘉虹金屬公司」洗錢、逃漏稅捐105億元案，動員19名檢察官偵訊37人，查扣5000萬現金、藍寶堅尼。圖／中檢提供

中檢偵辦「嘉虹金屬公司」洗錢、逃漏稅捐105億元案，動員19名檢察官偵訊37人，查扣5000萬現金、藍寶堅尼。圖／中檢提供
中檢偵辦「嘉虹金屬公司」洗錢、逃漏稅捐105億元案，動員19名檢察官偵訊37人，查扣5000萬現金、藍寶堅尼。圖／中檢提供

逃漏稅 洗錢 檢察官

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