土城當街殘殺妻與小姨 假面好爸爸連奪兩命判處無期徒刑

曾有家暴前科的男子謝文雄，去年7月7日駕車在新北市土城街頭，衝撞騎機車的張姓妻子和小姨子，當街持尖刀和球棒慘殺2女。昨天開庭時，張母哭求法官判死，張父更當庭下跪懇求法官「用國家的法律，給他應得的報應」，新北地方法院國民法官今依殺人罪判處謝男無期徒刑。

謝男從遭警方逮捕至分局，到檢方偵查起訴，進入法院審理，每次都流淚嗚咽，被死者家屬斥為「鱷魚的眼淚」，認為他不珍惜別人的生命，卻想用表現悔過珍惜自己的生命，絕對不相信他會改過。但謝男從未否認犯行，檢辯雙方主要都是針對其成長環境、家庭關係相關背景，針對其惡性就量刑部分爭執。

起訴指出，待業已久的謝男與妻子間因經濟因素，近年來口角不斷，今年5月中旬，男方出現肢體暴力打傷張女眼角，張女為此向警方求助並向法院聲請保護令，兩人先行分居。

今年6月25日，新北地院先行核發暫時保護令，謝男於案發前一天返回土城2人員住處收拾個人物品，過程中摔壞存錢筒，張女再度報警將謝男依涉嫌違反保護令移送檢方，更加深謝男不滿。

案發當天上午，雙方前往新北地院家事庭，就普通保護令核發一事開庭，不料開完庭先行離去的謝男，竟提前返回土城原住處堵張女，雙方爆發激烈爭吵後，張女與張妹騎乘機車離去，情緒失控的謝男一路飛車追逐，最後撞倒兩姊妹行凶。

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