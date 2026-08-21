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台玻總裁林伯實涉脫產10億 開庭喊無罪、不知道...法官要他正面回答

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台玻集團總裁、實聯長宜控股公司董事長林伯實遭控規避名下股權遭強制執行，涉嫌設計不實股權轉讓與質權設定脫產10億，遭起訴行使業務登載不實文書罪。士林地方法院今辯論終結，林維持無罪答辯，稱實聯長宜公司是海外小公司，自己主要處理台玻公司，很多狀況不清楚，也不知為何要簽質權設定契約。法官定9月22日宣判。

此次開庭，辯方聲請傳喚證人、時任實聯長宜公司副董事長陳正忠。陳在庭上稱實聯長宜只在第一年獲利，之後連年虧損，期間另名陳姓副董2014年去北京簽約，後來因故公司被仲裁要賠8000萬人民幣，至於2021年間，實聯長宜公司轉讓百分之百股權給SL公司的實際狀況，林說事情已久遠，「或許有跟林伯實討論，但細節都忘了」。

法官接著訊問林伯實，SL公司是否有跟實聯長宜公司有質權設定契約？林伯實推拖、沒有正面答覆，稱他只專注在台玻公司，很多海外公司的事情不清楚。

法官追問，那到底有沒有契約？要林伯實正面回答，並說質權設定契約是保障債權或債務才要設定，到底為什麼要簽？有簽的話是要擔保什麼？

林一度請求辯護人回答，法官強調「我是問被告」，林只好答稱，海外有很多投資，但後來很多事情不理想，自己也背了很多債，很多事情不清楚，海外公司的事情都是好朋友一起做的，「他們說要弄就弄、要簽就簽」、「不簽的話進出大陸會有問題」。

林的辯護律師劉煌基說，實聯長宜公司是在大陸做鋰電池開發，後來因為大陸政策關係，大陸本地公司賺錢、獨佔鰲頭，實聯長宜公司因此被仲裁要賠恆天創業8000萬人民幣，但強調是為了保全全體公司利益，才在2020年轉移股權。

劉還說，2023年股東大會有追認股權，有把股權移轉回實聯長宜公司，完全沒有侵害公司利益，一切是緊急保全，請求法官判無罪。

此案告發人吳秀珍也到庭，透過律師高峯祈當庭表示，告發人2021年有去台玻大樓找林伯實，林當下根本不知實聯長宜公司股權被轉移，痛批編造事實，稱告發人790萬美元的投資額全部不見，事後也沒有把股權重新登記回去。

開庭約45分鐘結束，法官訂9月22日上午10點半宣判。林伯實在辯護律師攙扶下離去，步出法院時不發一語、也未受訪。

台玻集團總裁、實聯長宜控股公司董事長林伯實（左）遭控脫產10億，士檢起訴行使業務登載不實文書罪。士林地院開庭，庭後在辯護律師劉煌基（右）攙扶下離去。記者翁至成／攝影
台玻集團總裁、實聯長宜控股公司董事長林伯實（左）遭控脫產10億，士檢起訴行使業務登載不實文書罪。士林地院開庭，庭後在辯護律師劉煌基（右）攙扶下離去。記者翁至成／攝影

台玻集團總裁、實聯長宜控股公司董事長林伯實（左）遭控脫產10億，士檢起訴行使業務登載不實文書罪。士林地院開庭，庭後在辯護律師劉煌基（右）攙扶下離去。記者翁至成／攝影
台玻集團總裁、實聯長宜控股公司董事長林伯實（左）遭控脫產10億，士檢起訴行使業務登載不實文書罪。士林地院開庭，庭後在辯護律師劉煌基（右）攙扶下離去。記者翁至成／攝影

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