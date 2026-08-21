漁船釣魚為幌子走私1867公斤K他命 船主船員被判10年及8年徒刑

屏東地檢署今年初查獲屏東籍漁船「生成財3號」走私1867公斤的K他命，市價逾30億元，訊後依違反毒品危害防制條例起訴船主郭進賀及船員邱永生，屏東地院今天審結，依共同犯運輸第三級毒品罪，分別判處2人10年及8年有期徒刑，可上訴。

屏東地檢署、海巡署偵防分署等單位今年初在屏東縣恆春鎮貓鼻頭西方30浬，攔截走私運輸毒品的生成財3號。檢方追查，船主以釣魚偽裝，3個月內出港10次僅捕獲8條魚貨，其實在維持引擎等待運毒。登船查獲以鐵觀音茶葉包裝1867公斤K他命，市價逾30億元。

檢方訊後依違反毒品危害防制條例起訴2人，運毒漁船生成財3號沒入，今年5月由行政執行署屏東分署以82萬元拍定售出。屏東地院今天審判終結，依共同犯運輸第三級毒品罪，判郭進賀有期徒刑10年、邱永生有期徒刑8年，可上訴。

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屏東地檢署、海巡署偵防分署等單位，今年初在屏東縣恆春鎮外海攔截走私運輸毒品的生成財3號，起出1867公斤K他命。圖／屏檢提供

屏東地檢署、海巡署偵防分署等單位，今年初在屏東縣恆春鎮外海攔截走私運輸毒品的生成財3號，起出1867公斤K他命。圖／屏檢提供

屏東地檢署、海巡署偵防分署等單位，今年初在屏東縣恆春鎮外海攔截走私運輸毒品的生成財3號，起出1867公斤K他命。圖／屏檢提供