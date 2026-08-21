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台積電前工程師轉行地下匯兌8年經手34億 專攻進貨韓國東大門服飾商

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局破獲以47歲左右張姓男子為首的台韓地下匯兌集團，張男過去曾任台積電工程師，因身體因素離職後尋找其他賺錢方式，最後投入地下匯兌，甚至自行研究「獲利方程式」。警方查出，集團自2018年起經手地下匯兌金額至少34億元，主要客戶是到韓國東大門採購服飾、鞋類的台灣業者。

刑事局今年2月接獲檢舉，台北市一家物流公司疑似掛著跨境物流招牌，私下替客戶處理台韓換匯。警方報請台北地檢署指揮，追查發現物流公司會利用微信群組接洽有換匯需求的服飾業者，再將客戶介紹給張男經營的地下匯兌網絡。

警方指出，許多台灣服飾業者會到韓國東大門進貨，但要支付韓國貨款時，透過銀行匯款不但要辦理手續，也需要等待時間。地下匯兌業者看準需求，與物流業者合作，直接派人到店家收取新台幣，甚至將貨款、運費等一次收齊，再由韓國端迅速支付韓幣給當地供貨商。

例如韓國貨款折合新台幣100萬元，業者把100萬元交給物流或地下匯兌業者，韓國端隨即替他支付貨款；地下匯兌集團則靠匯差、手續費獲利，再與合作的物流業者拆帳。警方表示，這種方式「便宜、快速又有人上門收錢」，因此在部分跨境服飾商圈具有吸引力。

警方查出，集團收到新台幣後，除了要求客戶匯入指定人頭帳戶，還會特別交代匯款備註「留白」或填寫「貨款」，避免引起金融機構注意；款項入帳後，再由車手到ATM密集提款，或直接到各地收取現金，送回水房。

另外集團也會選擇將新台幣轉進國內虛擬貨幣交易所MAX購買虛擬貨幣，再透過Bybit、Binance等境外交易所及個人冷錢包，把資金轉往韓國帳戶，形成「台灣收台幣、韓國付韓幣」的對沖模式。錢不必真正從台灣銀行直接匯往韓國，也因此製造多個金流斷點，增加警方追查難度。

據了解，張男離開科技業後，長期居住韓國，親自處理韓國端付款。他甚至把工程師思維帶進地下匯兌生意，手機內還留下計算獲利的公式，研究如何從匯差及手續費中提高利潤；警方掌握的帳冊顯示，他單一年度獲利近800萬元。

專案小組掌握完整金流後，今年6月22日、7月14日及7月29日分三波在台北、台中、高雄等地搜索，共執行14處搜索，查獲張男、提領車手及其他共犯共11人。

專案人員準備拘提羅姓嫌犯時，羅男居住社區的物業經理及員工疑似通風報信，協助他規避警方查緝；警方察覺異狀後蒐證，連涉嫌洩密的相關人員也一併拘提。

警方共查扣現金255萬餘元、1078顆泰達幣、0.4349顆以太幣、韓幣171萬餘元、各國紙鈔、有價證券103萬餘元，以及3只愛彼錶、1只勞力士和1輛Tesla Model S Plaid等財物。

全案依涉嫌違反銀行法、洗錢及洩密等罪嫌移送台北地檢署偵辦，張男訊後以50萬元交保。

刑事局偵破地下匯兌集團，查獲現金、名錶等證物。記者廖炳棋／攝影
刑事局偵破地下匯兌集團，查獲現金、名錶等證物。記者廖炳棋／攝影

刑事局偵破地下匯兌集團，查獲現金、名錶等證物。記者廖炳棋／攝影
刑事局偵破地下匯兌集團，查獲現金、名錶等證物。記者廖炳棋／攝影

刑事局偵破地下匯兌集團，查獲現金、名錶等證物。記者廖炳棋／攝影
刑事局偵破地下匯兌集團，查獲現金、名錶等證物。記者廖炳棋／攝影

刑事局偵破地下匯兌集團，查獲現金、名錶等證物。記者廖炳棋／攝影
刑事局偵破地下匯兌集團，查獲現金、名錶等證物。記者廖炳棋／攝影

刑事局偵破地下匯兌集團，查獲現金、名錶等證物。記者廖炳棋／攝影
刑事局偵破地下匯兌集團，查獲現金、名錶等證物。記者廖炳棋／攝影

刑事局偵破地下匯兌集團，查獲現金、名錶等證物。記者廖炳棋／攝影
刑事局偵破地下匯兌集團，查獲現金、名錶等證物。記者廖炳棋／攝影

地下匯兌 台積電 工程師

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