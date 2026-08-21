嫌小孩子吵…惡男Google地圖留負評、對幼兒園開槍 判3年9月

黃姓男子不滿住家對面幼兒園太吵，上幼兒園Google地圖頁面處留負評，還朝著幼兒園開槍，檢警拘提黃到案，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴，台北地院審理，今判黃有期徒刑3年9月，併科罰金5萬元。可上訴。

黃曾是保全員，因代班問題與同事發生衝突，依傷害罪判處3月有期徒刑確定，並繳交罰金結案。

檢方指控，黃位於台北市文山區的住處因鄰近一所幼兒園，平日園內有孩童嬉鬧聲，黃嫌吵，上幼兒園的Google地圖留負評。

2024年1月，黃透過電商以5850元、1萬多元購入2把空氣槍，2025年8月至2026年1月將填有金屬子彈的空氣槍槍管，從房內伸向房外對準幼兒園開槍射擊，導致幼兒園建物外牆、廚房排油煙管、水管、玻璃門留有孔洞。

警方獲報追查，經比對彈道循線逮捕黃，報請台北地檢署指揮偵辦，幼兒園員工證稱在園內多處發現彈孔，還說平日園內上課的幼童有75人，另有12名職員上班，白天共87人活動在園內活動。

黃偵查時坦承犯行，但辯稱自己只是想試槍，發現會留下痕跡就沒有再朝外射擊，只有在房間內試射，檢方認定黃犯行事證明確，依違槍砲彈藥刀械管制條例起訴他。