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男酒駕欠81萬罰款 花蓮執行分署協助擬定清償並轉介治療
花蓮40多歲陳姓男子酒駕累犯多次，積欠高達新台幣81萬元罰單無力償還，法務部行政執行署花蓮分署協助擬定清償方案後，也轉介至接受酒癮治療。
行政執行署花蓮分署今天表示，陳姓男子因工作及個人習慣，生活離不開酒精，2021年至2025年間3度因酒後騎機車被警方查獲，累積欠繳81萬元罰單。
花蓮分署訪查後發現，陳男除了酒駕外，另有其他刑案服刑紀錄，長期工作不穩定，經濟較弱勢，近期出獄努力謀生，頂著烈日工作，且對酒駕深感懊悔，經分署人員勸導，同意接受酒癮轉介並提出清償方案。
花蓮分署表示，若民眾因經濟困難，無法一次繳納積欠罰金，或就業、轉介社福機構或酒癮戒治的需求，都可主動向花蓮分署洽詢。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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