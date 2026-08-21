嘉縣警疑為拚績效以親友名義開不實罰單 30萬交保、親友遭搜索

嘉義縣朴子分局李姓警員為增加交通執法績效，涉嫌以親友名義製作不實交通違規罰單，經嘉義地檢署調查，昨天指揮警政署政風室、廉政署南部地區調查組等單位搜索，傳喚李男及妻子、妹妹、友人等6人到案，複訊後李男以30萬元交保，其妻10萬元，其餘4人各以5萬元交保。

嘉義地檢署表示，本案源於2023年4月間交通違規罰單告發案件，李姓警員當時任職朴子派出所，涉嫌以多名親友名義，製作不實的「騎車未禮讓行人」交通違規告發單，相關罰鍰疑由李男自行支付，藉此增加個人交通執法績效，涉及刑法偽造文書等罪嫌。

檢方調查發現，李男目前已錄取中央警察大學學士班2年制，現正在警大受訓。檢方為釐清相關罰單開立過程、親友是否知情，以及罰鍰由何人支付等情況，昨天指揮警政署政風室及廉政署南部地區調查組等單位展開搜索，通知李男及其妻子、妹妹、朋友等6人到案說明。

檢方昨晚複訊後認為，李姓警員涉嫌偽造文書等罪嫌，目前尚無羈押必要，因此諭知李男30萬元交保，其妻子10萬元交保，其餘4名涉案人員則分別以5萬元交保，將持續釐清相關案情及涉案程度，並針對相關罰單逐一查核，釐清是否還有其他未被發現的不實告發案件。