立委集體收賄案二審 陳超明、徐永明逆轉獲判無罪理由曝光

前立委蘇震清、廖國棟等人被控收受太流公司前董座李恒隆賄款，為SOGO經營權案施壓經濟部，立委陳超明一審判刑7年8月、時代力量前主席徐永明7年4月徒刑，台灣高等法院今逆轉改判陳超明、徐永明無罪，另維持判前立委蘇震清10年、廖國棟8年6月徒刑，可上訴。

高院指出，陳超明與經濟部的電話聯繫，是否可認定是收取包裹為政治獻金的賄賂，仍有疑慮，難認兩者間具有對價關係。另本案也不足以確認陳超明知悉梁文一、李恒隆等人相約見面的情形，且2019年10月間距同年12月20日，已有近2個月時間，陳超明是否將此事聯結（即梁文一告知郭克銘將捐助政治獻金）有所疑義。

高院認為，當時正值立委選舉，陳超明關注的是民調與選舉成敗，陳超明與梁文一也民調事宜多所聯繫也屬合理，因此難以梁文一積極處理政治獻金，且與陳超明多有聯繫，就認定梁是經陳超明授意而為，無法證明陳超明、梁文一與李恒隆之間，有交付、收受賄賂，檢察官提出的證據，及法院依據卷內資料調查的結果，不足以證明兩人有檢察官起訴書所指犯行。

至於徐永明、吳世昌部分，高院認為檢察官提出的證據不足以積極認定李恒隆願意捐助政治獻金的事情，與協辦東吳大學公聽會，包括洽借場地與出席公聽會，之間有對價關係。

高院指出，吳世昌雖說「時代力量是小黨，選舉很辛苦，請李先生『幫忙找一些朋友』幫忙捐點錢給時代力量」等語，或是基於選舉將至，而替時代力量募款所言。

高院認為，對照李恒隆在一審的供、證述指出，2019年12月2日與徐永明、吳世昌間就合辦公聽會與政治獻金並無約定。另郭克銘一審也證稱，協助時代力量募款政治獻金，與公聽會並無關係，因此認為無法證明徐永明、吳世昌與李恒隆間，有期約賄賂的意圖。

另合議庭也認為，依卷內證據足以認定蘇震清、廖國棟均違反貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂犯行，事證明確，一審認事用法及量刑均無不當，應予以維持，蘇、廖上訴否認犯行無理由，判決駁回。

高院也指出，余學洋、趙正宇部分，合議庭審理後也認為檢察官所舉證據，及法院依據卷內資料調查的結果，仍無法證明兩人有起訴書所指犯行，一審判決無罪並無違誤，因此駁回上訴，維持一審判決。

高院二審審理的被告包括蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明、前立委趙正宇、趨勢民調公司總經理吳世昌、陳超明辦公室主任梁文一、蘇震清辦公室主任余學洋等8人。

至於李恒隆、白手套郭克銘、廖國棟前辦公室主任丁復華、趙正宇前辦公室主任林家騏，一審分別判刑1年2月至2年不等徒刑，並均宣告緩刑4至5年，檢方和李恒隆等人未提上訴，一審判決後已先行定讞。

一審依貪汙治罪條例不違背職務收賄等罪判陳超明7年8月徒刑、徐永明7年4月徒刑、梁文一5年徒刑、吳世昌6年6月徒刑，高院二審今撤銷4人有罪判決，均改判無罪。

高院今也駁回其餘上訴，維持依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判蘇震清10年、廖國棟8年6月徒刑、余學洋無罪。

另趙正宇一審依稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判6月得易科罰金之刑、財產來源不明罪則獲判無罪，檢方僅針對財產來源不明罪部分上訴，趙未提上訴，因此逃漏稅捐罪一審判決後已確定，高院今駁回檢方上訴，趙財產來源不明罪部分，再獲無罪。