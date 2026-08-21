獨／火車失金60萬判決書遭法官指貽笑大方 檢還擊：情緒用詞抹煞努力

聯合報昨天獨家報導施姓慣竊搭台鐵自強號列車竊取乘客60萬現金案，法官判決施男6月徒刑，併科3萬罰金，卻在判決書文末批檢方將施男犯案時所穿衣褲、鞋子聲請沒收作法「貽笑大方」、「荒謬至極」。基隆地檢署今回應，盼法官勿輕忽檢察官的價值與努力，審判要以客觀立場依法論法，減少針對性情緒用詞。

基隆地院判決書指出，60歲施男今年1月2日9時10分許，搭台鐵第212次由樹林至花蓮的自強號列車，在列車即將抵達基隆市八堵車站前，從第7車廂前往第8車廂，瞥見第8車廂林姓乘客置放在39號座位底下空隙的隨身後背包，起意行竊。

施男假意坐到林後面空位，卻用腳將包包勾出，偷走60萬後踢回原處。林要下車才發現鉅款不翼而飛，幸空位後方一名日籍女乘客目擊機警記下施男穿著、特徵，警調閱數百支監視器，今年2月在瑞芳租屋處逮到施男。

鐵路警察局查扣剩餘贓款39萬700元、施男用贓款買新衣服9件、付房租、買茶葉及普通重型機車1輛等，警方一併查扣他犯案時穿著衣服、機車等。

不過，法官在判決書最後寫到，檢察官將被告「犯案時」所穿衣褲、鞋子，認為是「供犯罪所用之物」，聲請法院依刑法一併宣告沒收，實屬「貽笑大方」、「荒謬至極」。縱使起訴書書類為檢察官助理所擬，但偵查主體為檢察官，書類係以偵查檢察官本人名義出具，偵查檢察官自應善盡「監督檢查」之責，偵查檢察官有懈怠不周之處，荒謬無稽，與常情、法理有悖，至為不當，法院自無從准許。

法官還說，扣案被告所穿衣褲、鞋子，僅為證明被告犯罪證據，並非「供犯罪所用之物」，並舉例施男用「腳」勾取包包，自無從沒收「腳」的道理。

對於法官在判決書上的犀利批評，基隆地檢署今回應，尊重法院對於個別案件所採取的法律見解，期盼法官勿輕忽檢察官的價值與努力，於個案審判時以客觀立場依法論法，應減少針對性情緒用詞，以彰顯法官判決的審質與理性。地檢署會持續精緻偵查，盼能與法院共同㩦手為提升司法公信力而努力。

基隆地檢署指出，判決重點是為失竊被害人伸張正義，「卻因判決書歪樓了」，抹煞警察和檢察官偵查定罪的努力，檢方對法官判決書所述相當不以為然。

火車失金60萬案判決歪樓，法官批檢貽笑大方，檢方回擊「情緒用詞抹煞努力」。記者游明煌／翻攝