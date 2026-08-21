酒駕3次欠81萬罰鍰 工地男戒酒拚翻身

花蓮一名40多歲陳姓男子長年酗酒，近10年間3度酒後騎機車遭查獲，累計積欠酒駕罰鍰81萬元。法務部行政執行署花蓮分署執行交通違規專案時，發現他生活困頓且有酒癮問題，除依法追繳欠款外，也協助轉介酒癮治療，並規畫分期繳納方案，盼協助他重返正軌。

花蓮分署指出，陳男因工作與生活習慣長期依賴酒精，曾於110年8月及9月、以及114年3月，分別在台9線、花蓮市海濱街及福光街一帶酒後騎車遭警方攔查，3次分別遭裁罰18萬元、27萬元及36萬元，累計罰鍰高達81萬元。由於逾期未繳納，案件移送行政執行。

執行人員發現，陳男過去曾多次涉及公共危險案件，也曾因其他刑事案件入監服刑，長期處於就業不穩與經濟弱勢狀態，且身體略有殘疾；他出獄後積極謀職，目前在工地從事勞力工作，並坦言對過去酒駕行為相當懊悔。

花蓮分署表示，在執行欠款案件過程中，除依法追討公法債權，也會視個案需求提供適當協助，經執行人員耐心關懷與溝通後，陳男同意接受酒癮戒治轉介，並提出分期清償計畫，希望透過穩定工作及專業治療，逐步擺脫酒精依賴與債務壓力。

花蓮分署長蔡英俊表示，酒駕及毒駕不僅觸法，更可能危及自身及他人生命安全，後果往往難以彌補，分署將持續配合法務部推動交通執法專案，加強辦理酒毒駕、交通違規、使用牌照稅及ETC通行費等欠費案件執行作業。

蔡英俊也呼籲，民眾若因經濟因素無法一次繳清欠款，或有就業協助、社福資源及酒癮治療需求，可主動向花蓮分署尋求協助，在依法執行的同時，也為有意改變的人提供重新出發的機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子多次酒駕積欠罰款81萬元，執行署花蓮分署協助他分期繳款並轉介戒酒癮。圖／執行署花蓮分署提供