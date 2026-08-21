快訊

省1年學費！兒在美3年讀完大學 陳幸妤：我都叫小孩要節儉

獨／竹縣某高職傳意外 14歲學生收籃球架遭壓傷不治

中職／蘇緯達申請任意引退 轉戰中信旗下業餘成棒台壽霸龍

聽新聞
0:00 / 0:00

酒駕3次欠81萬罰鍰 工地男戒酒拚翻身

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名40多歲陳姓男子長年酗酒，近10年間3度酒後騎機車遭查獲，累計積欠酒駕罰鍰81萬元。法務部行政執行署花蓮分署執行交通違規專案時，發現他生活困頓且有酒癮問題，除依法追繳欠款外，也協助轉介酒癮治療，並規畫分期繳納方案，盼協助他重返正軌。

花蓮分署指出，陳男因工作與生活習慣長期依賴酒精，曾於110年8月及9月、以及114年3月，分別在台9線、花蓮市海濱街及福光街一帶酒後騎車遭警方攔查，3次分別遭裁罰18萬元、27萬元及36萬元，累計罰鍰高達81萬元。由於逾期未繳納，案件移送行政執行。

執行人員發現，陳男過去曾多次涉及公共危險案件，也曾因其他刑事案件入監服刑，長期處於就業不穩與經濟弱勢狀態，且身體略有殘疾；他出獄後積極謀職，目前在工地從事勞力工作，並坦言對過去酒駕行為相當懊悔。

花蓮分署表示，在執行欠款案件過程中，除依法追討公法債權，也會視個案需求提供適當協助，經執行人員耐心關懷與溝通後，陳男同意接受酒癮戒治轉介，並提出分期清償計畫，希望透過穩定工作及專業治療，逐步擺脫酒精依賴與債務壓力。

花蓮分署長蔡英俊表示，酒駕及毒駕不僅觸法，更可能危及自身及他人生命安全，後果往往難以彌補，分署將持續配合法務部推動交通執法專案，加強辦理酒毒駕、交通違規、使用牌照稅及ETC通行費等欠費案件執行作業。

蔡英俊也呼籲，民眾若因經濟因素無法一次繳清欠款，或有就業協助、社福資源及酒癮治療需求，可主動向花蓮分署尋求協助，在依法執行的同時，也為有意改變的人提供重新出發的機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子多次酒駕積欠罰款81萬元，執行署花蓮分署協助他分期繳款並轉介戒酒癮。圖／執行署花蓮分署提供
男子多次酒駕積欠罰款81萬元，執行署花蓮分署協助他分期繳款並轉介戒酒癮。圖／執行署花蓮分署提供

男子多次酒駕積欠罰款81萬元，執行署花蓮分署協助他分期繳款並轉介戒酒癮。圖／執行署花蓮分署提供
男子多次酒駕積欠罰款81萬元，執行署花蓮分署協助他分期繳款並轉介戒酒癮。圖／執行署花蓮分署提供

酒駕 工地 花蓮

延伸閱讀

新北警昨夜全市同步取締毒酒駕 一晚29件成效斐然

機械公司欠繳400多萬元營業稅 帳戶被扣負責人騎機車抱現金繳清

欠518萬勞保費...基隆昔建築大亨管收 籌220萬交出豪車撐3天獲釋

公司收到員工扣薪命令別擺著！10天內沒處理恐遭強制執行

相關新聞

八點檔劇情？杜秉澄當庭解除律師委任 指徐巧芯、市長找來要他認罪

立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300萬元，一審依洗錢等罪判杜、劉女各15年、10年徒刑。台灣高等法院今傳杜指認虛擬貨幣錢包位址，杜除遲到23分鐘，還當庭解除林拔群的律師委任，稱律師是劉家、徐巧芯與「市長」所委託，叫他認罪。

閃兵案陳柏霖今出庭認罪「會更謹慎做選擇」 律師團力爭緩刑

新北地方法院今再度開庭審理藝人閃兵案，首度傳喚藝人陳柏霖，陳對於犯行全盤認罪，僅就量刑部分表示意見，希望能爭取法官緩刑。公訴檢察官則表示，因其徵兵體檢到不實變更體位免役，當中已相隔數年，故建請法院向內政部役政司函詢陳柏霖應服役期為何。

調查官劉錦勳辦營業秘密案替友出頭 涉圖利、洩密求刑8年

調查局總務處調查專員劉錦勳被控在台北市調查處中正調查站專員兼組長期間，指派調查官林廷祐做數位鑑識報告給三顧公司，再把資料交付給美艷的三顧公司法務長文懿，讓交情緊密的三顧省下鑑定費用並作為興訟證據。劉雖長期無償與三顧人員打高爾夫、飲宴唱歌，檢方查無對價行收賄事證，但認定構成貪汙公務員違法圖利罪，依法起訴求刑8年。

史上最大立委收賄案！陳超明逆轉無罪 所有被告二審刑度曝光

前立委蘇震清、廖國棟等人被控收受太流公司前董座李恒隆賄款，為SOGO經營權案施壓經濟部，立委陳超明一審判刑7年8月、時代力量前主席徐永明7年4月徒刑，台灣高等法院今逆轉改判陳超明、徐永明無罪，另維持判前立委蘇震清10年、廖國棟8年6月徒刑，可上訴。

閃兵案起訴首開庭 坤達認罪加碼自爆損失已達1382萬

新北地方法院今再度開庭審理就藝人閃兵案，首度傳喚男團Energy成員（謝）坤達，坤達對於閃兵犯行全部認罪，其律師同時自爆，坤達自閃兵案爆發後，這段期間因被撤節目、退通告及廠商求償等等，損失已高達1382萬元，相當10倍於逃兵期間的收入，加上其平時熱心公益，希望法官能予以易科罰金之刑或緩刑。

月台狠推台鐵站務員落軌骨折 台中男殺人未遂判5年

台中陳姓街友無票闖入台鐵五權車站，張姓站務員見狀攔阻，陳竟不滿猛力將對方推下月台，釀張撞到鐵軌多處骨折，且不久後北上就有列車通過；台中地院開庭時，陳一度辯稱是張自己踩空掉落，後又承認推人知道「犯下大錯」，法院今依殺人未遂罪判他5年，施以監護3年，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。