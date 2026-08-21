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嘉義縣員警涉偽造違規罰單 30萬元交保

中央社／ 嘉義市21日電

嘉義縣朴子分局李姓警員疑為績效以親友名義開立不實罰單，涉偽造文書等罪嫌，嘉檢昨天指揮警調搜索、傳喚，複訊後，諭知李男新台幣30萬元交保，其他5人以5萬或10萬元交保。

嘉義地檢署昨天指揮警政署政風室、廉政署南部地區調查組等單位，調查嘉義縣朴子分局朴子派出所李姓警員，於112年4月間因交通違規罰單告發，涉及刑法偽造文書等罪嫌。

案經調查，在朴子派出所任職的李姓警員，於去年錄取中央警察大學學士班2年制，目前在警大受訓中；他於112年4月間，涉嫌以多名親友的名義，不實開立騎車未禮讓行人的交通違規罰單，罰金疑由他出錢支付，主要為增加交通執法績效。

檢方昨天指揮警調搜索李姓警員住處、朴子派出所等處所，並傳喚李姓警員及其妻子、妹妹，以及朋友等6人到案說明。

案經檢方昨天晚上複訊後，認為李姓警員涉及偽造文書等罪嫌，因無羈押必要性，除諭知李姓警員依新台幣30萬元交保外，妻子10萬元交保，其餘4人均5萬元交保。

嘉義 罰單

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