快訊

省1年學費！兒在美3年讀完大學 陳幸妤：我都叫小孩要節儉

獨／竹縣某高職傳意外 14歲學生收籃球架遭壓傷不治

中職／蘇緯達申請任意引退 轉戰中信旗下業餘成棒台壽霸龍

聽新聞
0:00 / 0:00

假探親真打工？陸客入境目的與許可不符 移民署：當場遣返

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

移民署國境事務大隊松山機場隊負責執行入境查驗，近日查獲多起以探親等名義申請來台，來台目的與申請許可目的卻不符，不只有人對「親戚」資訊一問三不知，還有人是來台工作。移民署呼籲，若發現旅客有從事與許可目不符情形，將依法拒入遣返，以維護國境安全。

疫情邊境解封後，國境流量大幅回升，松山機場隊針對來台目的有疑慮的大陸地區人民加強查核。據統計，松山機場2024年因目的不符遭拒絕入境的個案共26件、2025年增至55件，而今年上半年已查獲7件。

松山機場隊說，部分個案雖表面上持有合法的探親許可，但經過查驗與清詢後，發現旅客對探親對象完全不熟悉，甚至是要來台工作，經查看手機等資料確認與目的不符，依法拒絕入境。

移民官說，拒絕入境不會被處罰，但事後會在個人資料有相關註記，未來若再次申請探親許可，服務站在審核時會多加留意。

移民署強調，國境查驗是維護國家安全與社會秩序的重要防線，取得合法來台許可並不代表能在台從事任何活動，旅客接受查驗時應據實陳述，並嚴格遵守核准事由，切勿抱持僥倖心理以探親名義掩護其他意圖，以免遭受拒絕入境並承擔相關法律責任。

移民官於松山機場執行入境查驗，確認旅客來台目的及在台相關行程資料。記者翁至成／翻攝
移民官於松山機場執行入境查驗，確認旅客來台目的及在台相關行程資料。記者翁至成／翻攝

移民官針對來台目的有疑慮之旅客進一步查核，以維護國境安全。記者翁至成／翻攝
移民官針對來台目的有疑慮之旅客進一步查核，以維護國境安全。記者翁至成／翻攝

移民署 陸客 探親

延伸閱讀

班機延誤錯過面談時間 桃機移民官暖心守候完成手續

新聞中的公民與社會／美擴大簽證申請人審查 外國記者恐被要求公開社群帳號

大陸對吉爾吉斯、越南民眾實施240小時過境免簽政策

大陸研修生赴台遭限縮？梁文傑駁「根本沒這回事」：問題在學位生

相關新聞

立委集體收賄案二審 陳超明、徐永明逆轉獲判無罪理由曝光

前立委蘇震清、廖國棟等人被控收受太流公司前董座李恒隆賄款，為SOGO經營權案施壓經濟部，立委陳超明一審判刑7年8月、時代力量前主席徐永明7年4月徒刑，台灣高等法院今逆轉改判陳超明、徐永明無罪，另維持判前立委蘇震清10年、廖國棟8年6月徒刑，可上訴。

獨／火車失金60萬判決書遭法官指貽笑大方 檢還擊：情緒用詞抹煞努力

聯合報昨天獨家報導施姓慣竊搭台鐵自強號列車竊取乘客60萬現金案，法官判決施男6月徒刑，併科3萬罰金，卻在判決書文末批檢方將施男犯案時所穿衣褲、鞋子聲請沒收作法「貽笑大方」、「荒謬至極」。基隆地檢署今回應，盼法官勿輕忽檢察官的價值與努力，審判要以客觀立場依法論法，減少針對性情緒用詞。

假探親真打工？陸客入境目的與許可不符 移民署：當場遣返

移民署國境事務大隊松山機場隊負責執行入境查驗，近日查獲多起以探親等名義申請來台，來台目的與申請許可目的卻不符，不只有人對「親戚」資訊一問三不知，還有人是來台工作。移民署呼籲，若發現旅客有從事與許可目不符情形，將依法拒入遣返，以維護國境安全。

酒駕3次欠81萬罰鍰 工地男戒酒拚翻身

花蓮一名40多歲陳姓男子長年酗酒，近10年間3度酒後騎機車遭查獲，累計積欠酒駕罰鍰81萬元。法務部行政執行署花蓮分署執行交通違規專案時，發現他生活困頓且有酒癮問題，除依法追繳欠款外，也協助轉介酒癮治療，並規畫分期繳納方案，盼協助他重返正軌。

八點檔劇情？杜秉澄當庭解除律師委任 指徐巧芯、市長找來要他認罪

立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300萬元，一審依洗錢等罪判杜、劉女各15年、10年徒刑。台灣高等法院今傳杜指認虛擬貨幣錢包位址，杜除遲到23分鐘，還當庭解除林拔群的律師委任，稱律師是劉家、徐巧芯與「市長」所委託，叫他認罪。

AI手法假訊息及大陸境外介選 代理檢察總長：各地檢署嚴查嚴辦

年底九合一選舉剩不到百日，進入倒數階段，基隆地檢署今天舉行巨型反賄選海報揭幕及百工百業反賄選啟動儀式，最高檢察署的代理檢察總長徐錫祥說，今年要特別注意AI手法偽造的影像、聲音假訊息，還有對岸境外介選的干擾，各地檢署都已密切注意，嚴查嚴辦，加強防範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。