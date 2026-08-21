假探親真打工？陸客入境目的與許可不符 移民署：當場遣返

移民署國境事務大隊松山機場隊負責執行入境查驗，近日查獲多起以探親等名義申請來台，來台目的與申請許可目的卻不符，不只有人對「親戚」資訊一問三不知，還有人是來台工作。移民署呼籲，若發現旅客有從事與許可目不符情形，將依法拒入遣返，以維護國境安全。

疫情邊境解封後，國境流量大幅回升，松山機場隊針對來台目的有疑慮的大陸地區人民加強查核。據統計，松山機場2024年因目的不符遭拒絕入境的個案共26件、2025年增至55件，而今年上半年已查獲7件。

松山機場隊說，部分個案雖表面上持有合法的探親許可，但經過查驗與清詢後，發現旅客對探親對象完全不熟悉，甚至是要來台工作，經查看手機等資料確認與目的不符，依法拒絕入境。

移民官說，拒絕入境不會被處罰，但事後會在個人資料有相關註記，未來若再次申請探親許可，服務站在審核時會多加留意。

移民署強調，國境查驗是維護國家安全與社會秩序的重要防線，取得合法來台許可並不代表能在台從事任何活動，旅客接受查驗時應據實陳述，並嚴格遵守核准事由，切勿抱持僥倖心理以探親名義掩護其他意圖，以免遭受拒絕入境並承擔相關法律責任。

移民官於松山機場執行入境查驗，確認旅客來台目的及在台相關行程資料。記者翁至成／翻攝