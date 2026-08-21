快訊

省1年學費！兒在美3年讀完大學 陳幸妤：我都叫小孩要節儉

獨／竹縣某高職傳意外 14歲學生收籃球架遭壓傷不治

中職／蘇緯達申請任意引退 轉戰中信旗下業餘成棒台壽霸龍

聽新聞
0:00 / 0:00

八點檔劇情？杜秉澄當庭解除律師委任 指徐巧芯、市長找來要他認罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300萬元，一審依洗錢等罪判杜、劉女各15年、10年徒刑。台灣高等法院今傳杜指認虛擬貨幣錢包位址，杜除遲到23分鐘，還當庭解除林拔群的律師委任，稱律師是劉家、徐巧芯與「市長」所委託，叫他認罪。

本案源於檢警追查一起詐騙案金流，發現「東霖公關顧問公司」涉嫌替詐團洗錢上千萬，循線查出負責人林于倫（43歲）和杜秉澄（原名杜澄柏，38歲）、劉向婕（42歲）等人涉案；杜秉澄夫婦和林于倫自稱虛擬貨幣幣商，否認洗錢。

北院判決指出，杜秉澄受詐團上層成員暱稱「小老虎」指揮，2023年1月起組「後端水房」，召募吳沂珊、劉向婕，並與劉共同招募林于倫加入，同年8月7日起詐騙53名被害人，將贓款透過前端水房及後端水房交給詐團上層，將泰達幣從後端水房轉入前端水房形成洗錢鏈，共計洗錢2289萬元。

杜秉澄犯操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑15年；劉向婕犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑10年；林于倫、吳沂珊各犯加重詐欺取財罪共53罪，分別應執行有期徒刑8年、6年。

案件去年4月繫屬高院，上回開庭時，杜秉澄未出庭，今天再傳他指認虛擬貨幣錢包位址，但杜方面昨晚突發採訪通知，聲稱要開記者會，控訴徐巧芯「操控官司、逼迫認罪」，並指徐巧芯在杜秉澄遭羈押期間，疑似協同杜的岳父母、私下接觸杜父，並要求撤換原委任的李岳洋、蔣子謙律師。

高院今定10點30分開庭，但杜秉澄遲遲未現身，審判長詢問律師林拔群當事人為何未到？林答稱10點時聯繫杜父，對方說在西門町，不知為何還未到。杜直到10點53分才現身，但一坐下就要求林拔群「迴避」，並解除與律師的委任關係（另名律師林火炎從未現身）。

合議庭大感困惑，質疑案件已經進入高院一年多，何以現在突要解除律師委任？杜秉澄說，上一次他想出庭，但林拔群卻跟他父親說要他請假，他從媒體報導看到「審判長生氣」，但他根本沒有不出庭的想法，也沒說不與被害人和解。

杜秉澄說，根本不認識林拔群，他是在台北看守所才見到對方，並說林是劉向婕父母所聘，結果他打官司一路被「打壓」，還一直要他認罪。他並稱林拔群是劉家、徐巧芯與「市長」所委託，審判長一度納悶「市長」是誰？

杜說，電子錢包是他和劉向婕共同操控，他因此聲請劉向婕一起指認電子錢包的使用，因為兩人有A、B錢包，但林拔群說「劉家不想配合」；對於自己被推罪、認罪，無法接受。

審判長質疑為何現在才說這些？林拔群是去年3月10日受杜父杜坤池委任，審判長也詢問是否如此？杜父今到場旁聽，表示的確是他委任的。

林拔群律師表示，因杜秉澄不斷對外發言，他本於辯護人職務，才要他不要講，但對方卻認為他妨害他的發言。林也否認「收錢不出庭」，解釋新北地院3月要開庭，他告知杜將出國，杜則稱自己可以處理審查庭開庭。林拔群在11點18分時說「發言到此」，隨即退庭。

杜秉澄雖解除辯護人委任，但對於高院今天調查手機裡的虛擬貨幣錢包位址，他表示庭訊可以繼續。

國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300萬元，一審依洗錢等罪判杜、劉女各15年、10年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今傳杜秉澄指認電子錢包位址，他卻當庭將律師林拔群解除委任。記者王宏舜／攝影
國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300萬元，一審依洗錢等罪判杜、劉女各15年、10年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今傳杜秉澄指認電子錢包位址，他卻當庭將律師林拔群解除委任。記者王宏舜／攝影

徐巧芯 詐團

延伸閱讀

毒駕撞死三重警員...他坦承吸毒開車不認「危險駕駛」 嫌判18年半太重

高金素梅涉貪案下周開審 「本尊」要等10月27日才出庭

三重警遭毒駕撞死...小孩想爸爸 遺孀安慰「神明把爸爸帶去天上治療」

藝人畢書盡父親涉逃漏稅出庭：兒子自己也有官司

相關新聞

獨／火車失金60萬判決書遭法官指貽笑大方 檢還擊：情緒用詞抹煞努力

聯合報昨天獨家報導施姓慣竊搭台鐵自強號列車竊取乘客60萬現金案，法官判決施男6月徒刑，併科3萬罰金，卻在判決書文末批檢方將施男犯案時所穿衣褲、鞋子聲請沒收作法「貽笑大方」、「荒謬至極」。基隆地檢署今回應，盼法官勿輕忽檢察官的價值與努力，審判要以客觀立場依法論法，減少針對性情緒用詞。

八點檔劇情？杜秉澄當庭解除律師委任 指徐巧芯、市長找來要他認罪

立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300萬元，一審依洗錢等罪判杜、劉女各15年、10年徒刑。台灣高等法院今傳杜指認虛擬貨幣錢包位址，杜除遲到23分鐘，還當庭解除林拔群的律師委任，稱律師是劉家、徐巧芯與「市長」所委託，叫他認罪。

閃兵案陳柏霖今出庭認罪「會更謹慎做選擇」 律師團力爭緩刑

新北地方法院今再度開庭審理藝人閃兵案，首度傳喚藝人陳柏霖，陳對於犯行全盤認罪，僅就量刑部分表示意見，希望能爭取法官緩刑。公訴檢察官則表示，因其徵兵體檢到不實變更體位免役，當中已相隔數年，故建請法院向內政部役政司函詢陳柏霖應服役期為何。

調查官劉錦勳辦營業秘密案替友出頭 涉圖利、洩密求刑8年

調查局總務處調查專員劉錦勳被控在台北市調查處中正調查站專員兼組長期間，指派調查官林廷祐做數位鑑識報告給三顧公司，再把資料交付給美艷的三顧公司法務長文懿，讓交情緊密的三顧省下鑑定費用並作為興訟證據。劉雖長期無償與三顧人員打高爾夫、飲宴唱歌，檢方查無對價行收賄事證，但認定構成貪汙公務員違法圖利罪，依法起訴求刑8年。

史上最大立委收賄案！陳超明逆轉無罪 所有被告二審刑度曝光

前立委蘇震清、廖國棟等人被控收受太流公司前董座李恒隆賄款，為SOGO經營權案施壓經濟部，立委陳超明一審判刑7年8月、時代力量前主席徐永明7年4月徒刑，台灣高等法院今逆轉改判陳超明、徐永明無罪，另維持判前立委蘇震清10年、廖國棟8年6月徒刑，可上訴。

閃兵案起訴首開庭 坤達認罪加碼自爆損失已達1382萬

新北地方法院今再度開庭審理就藝人閃兵案，首度傳喚男團Energy成員（謝）坤達，坤達對於閃兵犯行全部認罪，其律師同時自爆，坤達自閃兵案爆發後，這段期間因被撤節目、退通告及廠商求償等等，損失已高達1382萬元，相當10倍於逃兵期間的收入，加上其平時熱心公益，希望法官能予以易科罰金之刑或緩刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。