八點檔劇情？杜秉澄當庭解除律師委任 指徐巧芯、市長找來要他認罪

立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300萬元，一審依洗錢等罪判杜、劉女各15年、10年徒刑。台灣高等法院今傳杜指認虛擬貨幣錢包位址，杜除遲到23分鐘，還當庭解除林拔群的律師委任，稱律師是劉家、徐巧芯與「市長」所委託，叫他認罪。

本案源於檢警追查一起詐騙案金流，發現「東霖公關顧問公司」涉嫌替詐團洗錢上千萬，循線查出負責人林于倫（43歲）和杜秉澄（原名杜澄柏，38歲）、劉向婕（42歲）等人涉案；杜秉澄夫婦和林于倫自稱虛擬貨幣幣商，否認洗錢。

北院判決指出，杜秉澄受詐團上層成員暱稱「小老虎」指揮，2023年1月起組「後端水房」，召募吳沂珊、劉向婕，並與劉共同招募林于倫加入，同年8月7日起詐騙53名被害人，將贓款透過前端水房及後端水房交給詐團上層，將泰達幣從後端水房轉入前端水房形成洗錢鏈，共計洗錢2289萬元。

杜秉澄犯操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑15年；劉向婕犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑10年；林于倫、吳沂珊各犯加重詐欺取財罪共53罪，分別應執行有期徒刑8年、6年。

案件去年4月繫屬高院，上回開庭時，杜秉澄未出庭，今天再傳他指認虛擬貨幣錢包位址，但杜方面昨晚突發採訪通知，聲稱要開記者會，控訴徐巧芯「操控官司、逼迫認罪」，並指徐巧芯在杜秉澄遭羈押期間，疑似協同杜的岳父母、私下接觸杜父，並要求撤換原委任的李岳洋、蔣子謙律師。

高院今定10點30分開庭，但杜秉澄遲遲未現身，審判長詢問律師林拔群當事人為何未到？林答稱10點時聯繫杜父，對方說在西門町，不知為何還未到。杜直到10點53分才現身，但一坐下就要求林拔群「迴避」，並解除與律師的委任關係（另名律師林火炎從未現身）。

合議庭大感困惑，質疑案件已經進入高院一年多，何以現在突要解除律師委任？杜秉澄說，上一次他想出庭，但林拔群卻跟他父親說要他請假，他從媒體報導看到「審判長生氣」，但他根本沒有不出庭的想法，也沒說不與被害人和解。

杜秉澄說，根本不認識林拔群，他是在台北看守所才見到對方，並說林是劉向婕父母所聘，結果他打官司一路被「打壓」，還一直要他認罪。他並稱林拔群是劉家、徐巧芯與「市長」所委託，審判長一度納悶「市長」是誰？

杜說，電子錢包是他和劉向婕共同操控，他因此聲請劉向婕一起指認電子錢包的使用，因為兩人有A、B錢包，但林拔群說「劉家不想配合」；對於自己被推罪、認罪，無法接受。

審判長質疑為何現在才說這些？林拔群是去年3月10日受杜父杜坤池委任，審判長也詢問是否如此？杜父今到場旁聽，表示的確是他委任的。

林拔群律師表示，因杜秉澄不斷對外發言，他本於辯護人職務，才要他不要講，但對方卻認為他妨害他的發言。林也否認「收錢不出庭」，解釋新北地院3月要開庭，他告知杜將出國，杜則稱自己可以處理審查庭開庭。林拔群在11點18分時說「發言到此」，隨即退庭。

杜秉澄雖解除辯護人委任，但對於高院今天調查手機裡的虛擬貨幣錢包位址，他表示庭訊可以繼續。