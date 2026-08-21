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AI手法假訊息及大陸境外介選 代理檢察總長：各地檢署嚴查嚴辦

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

年底九合一選舉剩不到百日，進入倒數階段，基隆地檢署今天舉行巨型反賄選海報揭幕及百工百業反賄選啟動儀式，最高檢察署的代理檢察總長徐錫祥說，今年要特別注意AI手法偽造的影像、聲音假訊息，還有對岸境外介選的干擾，各地檢署都已密切注意，嚴查嚴辦，加強防範。

基隆地檢署檢察長陳佳秀表示，今天地檢署前巨型反賄選海報揭幕及百工百業反賄選啟動，今年度地方公職人員選舉，檢警調廉查察賄選全面啟動，最高獎金2千萬元，查賄都已準備好了，有聞必查，有案必辦，沒有上限。

陳佳秀說，請民眾謹守以下原則，一是不買票不賣票，二是不要為了支持特定候選人虛遷戶籍成為幽靈人口，三是不要接受特定政黨、候選人的旅遊、餐會等不正利益，四不要參與選舉賭盤，五請大家勇於檢舉，全民一起來參與反賄選，共同選舉公平、公正的選舉。

最高檢察署的代理檢察總長徐錫祥說，除了不要接受招待到處去玩，甚至跑到對岸去，做了不應該做的選擇，更不要當幽靈人只為選選舉遷戶籍。其次，今年要特別注意AI形成、深偽的訊息等，用假的訊息「黑白演」，當事人明明這樣說，但是卻用虛偽的影像、聲音等製作不實影像，誣指對手買票等。

徐錫祥表示，網路上虛假的東西太多了，會有很多辨識不易的地方，已組專業團隊用科技軟體來鑑定是否深偽，參選人被侵害可以走中選會途徑提出舉發，避免影響選舉的公平性。除了可以下架外。涉嫌製作虛假訊息者觸犯刑事責任、選罷法等可以法辦。

針對中國大陸有沒有可能介選的問題，徐錫祥表示，所有的選舉活動都在預備階段，都在密切蒐證中，往年對岸勢力都會干擾選舉，透過金錢、同路人的手法來進行，一定嚴查嚴辦。比如境外賭盤、 赴陸旅遊、假民調等手法，國人都要提高警覺。

參加揭幕還有法務部保護司副司長張紜瑋、高等檢察署主任檢察長陳宏達、基隆地院庭長劉桂金等出席。「財團法人犯罪被害人保護協會基隆分會馨鼓樂團」及「基隆市八斗國小原舞社」表演。

基隆地檢署24小時檢舉專線0800024099（撥通後按4），檢舉獎金最高2000萬元，檢舉人身分資料絕對依法保密。

基隆地檢署今天舉行巨型反賄選海報揭幕及百工百業反賄選啟動儀式。記者游明煌／攝影
基隆地檢署今天舉行巨型反賄選海報揭幕及百工百業反賄選啟動儀式。記者游明煌／攝影

基隆地檢署今天舉行巨型反賄選海報揭幕及百工百業反賄選啟動儀式。記者游明煌／攝影
基隆地檢署今天舉行巨型反賄選海報揭幕及百工百業反賄選啟動儀式。記者游明煌／攝影

基隆地檢署今天舉行巨型反賄選海報揭幕及百工百業反賄選啟動儀式。記者游明煌／攝影
基隆地檢署今天舉行巨型反賄選海報揭幕及百工百業反賄選啟動儀式。記者游明煌／攝影

基隆地檢署今天舉行巨型反賄選海報揭幕及百工百業反賄選啟動儀式。記者游明煌／攝影
基隆地檢署今天舉行巨型反賄選海報揭幕及百工百業反賄選啟動儀式。記者游明煌／攝影

基隆地檢署今天舉行巨型反賄選海報揭幕及百工百業反賄選啟動儀式。記者游明煌／攝影
基隆地檢署今天舉行巨型反賄選海報揭幕及百工百業反賄選啟動儀式。記者游明煌／攝影

假訊息 介選 AI 賄選

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