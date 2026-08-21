閃兵案起訴首開庭 坤達認罪加碼自爆損失已達1382萬

新北地方法院今再度開庭審理就藝人閃兵案，首度傳喚男團Energy成員（謝）坤達，坤達對於閃兵犯行全部認罪，其律師同時自爆，坤達自閃兵案爆發後，這段期間因被撤節目、退通告及廠商求償等等，損失已高達1382萬元，相當10倍於逃兵期間的收入，加上其平時熱心公益，希望法官能予以易科罰金之刑或緩刑。

坤達開庭完畢離開法院時表示，「剛剛在庭上已坦承自己罪行，對於自己所犯過錯，再次跟社會大眾說聲抱歉，對不起，接下來就尊重司法，一切交由法院判定，大家辛苦了，謝謝。」

坤達今天開庭時，對閃兵犯行同樣不爭執，其律師指出，經搜尋近年法院就不實變更體為逃避兵役的判決共有7件，在被告認罪下全部都判處4個月以下徒刑。當初坤達人在國外，特地配合檢警偵辦返台到案，還鼓勵其他人出面自首，目前也已有出面自首者遭檢方求處緩刑，因此坤達也希望能減輕其刑。

其律師另表示，檢察官求刑時認為，藝人閃兵對青少年多有負面影響，但當初藝人閃兵新聞由媒體大量曝光後，社會大眾和網友多有批評、謾罵，相信青少年看到相關新聞和留言後，也能收到警惕的效果。

後來坤達律師針對檢察官認為藝人收入豐厚，更加碼自爆，指出其實部分非藝人的閃兵役男，工作、收入都比藝人更好，閃兵案爆發以來，坤達被撤節目、退通告，還有廠商求償，合計目前已損失1382萬餘元，是10倍於逃兵期間的收入。

坤達律師表示，坤達自2010年閃兵後，自2012至今年為止，15年來常以藝人身分從事公益，希望法官兩相權衡，考量其犯行惡性未達非入獄不可之程度，坤達除認罪外，也願支付一定金額給公庫，或易服義務勞務，希望法官能予以易科罰金之刑或緩刑。

新北地院今就藝人閃兵案，首度傳喚男團Energy成員坤達，坤達對於閃兵犯行全部認罪，並自爆自閃兵案爆發後，演藝損失已高達1382萬元，加上平時熱心公益，希望法官能予以易科罰金之刑或緩刑。記者葉信菉／攝影