中油大林廠課長洩漏億元標案底價 閃過貪汙但涉洩密得入監

中油大林煉油廠修護組王姓課長被控在擔任採購案審核或評選委員時，涉嫌4次洩露招標內容給廠商，被橋頭地院依洩密罪，判處不得易科刑1年，得易科刑7月；高雄高分院審理後，仍認定王男犯4次洩漏國防以外秘密罪，維持一審判刑1年，檢方指控的收賄與圖利罪則全數駁回，不成立貪汙罪。

判決指出，王男2018年6月1日起任職中油公司大林煉油廠修護組營繕課課長，負責辦理關於土木類、耐火類、油槽類採購、監造、驗收等相關業務，並兼任採購案審核人員或評選委員。

2018年至2021年間，王男在「管線清理案」上網公告當天，傳送「預估83折」訊息給黃姓廠商，幫助黃順利得標；隨後又在其他標案公告前，將工作說明書、報價單及需求規格說明書傳給黃男，甚至在「重油脫硫工場設備大修案」評選期間，將競爭對手的服務建議書紙本放置於住處管理室，供黃男掃描抄襲。

高雄市調查處接獲舉報後調查，王男被橋頭地檢署依涉嫌洩漏國防以外秘密罪起訴。橋頭地院法官審理後，認定王男觸犯4罪，分別判處徒刑4月、5月、7月和8月，併不得易科刑1年﹔另得易科刑7月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上，貪汙部分因查無行賄對價，貪汙罪不成立。

全案上訴後，高雄高分院認為，該服務建議書屬履約完成的契約附件，依規定非屬應秘密文書，且底價核定權在於南部採購中心，不屬於王男職責，貪汙部份維持一審無罪及不另為無罪認定，洩密部分則維持一審原判。可再上訴。