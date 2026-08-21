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打高爾夫、飲宴、注射超泌體 調查官接受無償招待 將追究行政責任

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

調查局總務處調查專員劉錦勳辦理三顧公司指控「生技界美魔女」、超基因生技公司董事楊智惠涉營業秘密法案件涉不法，檢方查出，劉與三顧公司實際負責人陳宗基交情緊密，劉長期參加三顧的飲宴、高爾夫課程，甚至注射超泌體產品，接受無償招待，但查無對價關係事證，劉主動積極使三顧獲得特殊利益，已該當貪汙圖利罪，起訴求刑8年；劉嚴重違反公務員服務倫理部分，另函請服務機關追究其行政責任。

檢方追查，劉錦勳在2014年結識三顧公司實際負責人陳宗基後，雙方交情緊密、互動往來熱絡，從2018年起，劉陸續出席陳宗基等三顧人員舉辦的歌唱聚會、高爾夫球練習課程、飲宴等社交活動，均獲無償招待。

北檢查出，北檢檢察官2023年6月9日指揮台北市調查處搜索楊智惠後，劉在隔天就出席三顧人員在酌九壽司居酒屋的飲宴，無償接受招待。

檢方指出，劉在因搜索拘提楊智惠的過程衍生爭議，遭調往法務部調查局總務處，劉又多次出席三顧人員的歌唱聚會、飲宴，劉又收取陳宗基送的演唱會門票2張價值1萬3760元，及農曆新年紅包2萬元，2024年間留還多次向陳宗基要求免費使用三顧公司研發的超泌體產品，2024年4月1日、5月23日、10月14日3度無償點滴注射超泌體產品。

檢方直指，劉錦勲與三顧公司人員的對話紀錄顯示，劉在多數情況「積極主動」為三顧公司圖謀策劃訴訟策略、方向，及蒐集三顧公司所需的證據資料，未查見三顧公司具體對價行賄，劉也沒有額外索求不法利益，長期的飲宴、歌唱聚會、演唱會門票、超泌體產品與劉在調查楊智惠的職務上，不具體對價關係，不構成貪汙收賄罪。

檢方認定，劉長年接受三顧公司人員招待，雙方確實關係密切、交情深厚，以致劉在承辦三顧公司提告的案件執行職務時，客觀上違背其所應遵守的禁止規範或命令規範，致違反相同事項應予相同處理的平等原則，主動使三顧公司可獲得相較於其他同類案件告訴人更加優渥的個別特殊利益，行為已該當構成貪汙治罪條例公務員違法圖利罪的構成要件，具有可罰性；劉嚴重違反公務員服務倫理部分，另函請服務機關追究其行政責任。

調查局總務處調查專員劉錦勳。記者張宏業／攝影
調查局總務處調查專員劉錦勳。記者張宏業／攝影

貪汙 調查局

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