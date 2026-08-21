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機械公司欠繳400多萬元營業稅 帳戶被扣負責人騎機車抱現金繳清

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一間機械公司積欠2個月營業稅共約400萬元，移送行政執行署高雄分署執行後，執行官扣押公司帳戶後發現餘額不足清償，蔡姓老闆得知帳戶被凍結，騎機車四處向親友借錢，帶著現金前往高雄分署繳清欠稅，讓員工薪資能如期發放。

據了解，該間機械公司在業界素有口碑，但往來廠商疑似延誤付款，導致公司資金出現問題，連帶影響2個月的營業稅400多萬元無法繳納，遭稅務機關移送強制執行。

高雄分署受理後，立即核發執行命令扣押該公司多家銀行帳戶，蔡姓負責人得知公司帳戶被扣押後，馬上詢問行政執行署，稱帳戶被扣押會導致員工薪資發放受影響，等於公司對員工沒有誠信，更擔心信用與商譽會受影響，希望能以最便捷效率的方式處理欠款。

書記官在過程中觀察到，蔡姓負責人對於公司運作及員工薪資發放的處理極為認真，也不想拖延所積欠的稅款，特別的是，在扣押期間，有數家往來銀行主動致電分署，急切探詢該公司是否已清償稅款。

經執行人員與蔡姓負責人溝通協調後，雙方達成共識，由蔡男向家人尋求資金援助，以化解僵局。扣押後第三天上午，他馬上騎機車載著好不容易湊足的 400 多萬元現金到場，一口氣繳清欠稅，讓分署分案後短短三天就替國庫追回這筆高額欠款。

高雄分署表示，收到欠繳稅款後，書記官當天立即核發撤銷公文，並電話聯繫通知銀行承辦人辦理撤扣事宜，讓公司可繼續正常營運，員工薪資能如期發放。

高雄一間機械公司積欠2個月營業稅共約400萬元，蔡姓負責人跟親友籌資，捧著400多萬元現金到行政執行處清償。圖／行政執行署高雄分署提供
高雄一間機械公司積欠2個月營業稅共約400萬元，蔡姓負責人跟親友籌資，捧著400多萬元現金到行政執行處清償。圖／行政執行署高雄分署提供

營業稅 機車 薪資

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