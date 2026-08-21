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17歲少年大安濱海樂園溺斃 戲水範圍缺標示 中市府二審仍判國賠

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

17歲王姓少年3年前重考高中等待放榜時到台中市大安區「大安濱海樂園」戲水，卻在衝浪及風箏衝浪區遭浪捲走溺斃，王的父母對台中市風景區管理所提國賠；法院認為，現場告示一般人「根本看不出邊界」戲水區範圍未具體標示，一、二審都判風管所應賠償王父母218萬多元，仍可上訴。

王的父母主張，兒子2023年6月3日到「大安濱海樂園」海水浴場戲水，下午4點多溺水失蹤，5日清晨5點才在附近南園沙灘發現遺體，台中風管所是管理機關，其多次向新聞媒體稱，樂園是台中市府公告開放水域遊憩海域，有聘退役蛙人的合格救生員進駐。

父母說，兒子進入樂園「衝浪及風箏衝浪區」，並非在禁止水域遊憩活動範圍，且現場也無適當的警告、標示。

台中風管所抗辯稱，現場、網站上均有警告標示，管理無疏失，王姓少年在「衝浪及風箏衝浪區」戲水，而非在「沙灘戲水區」內，違反水域遊憩活動管理辦法規定。

台中地院民事一審查，現場雖有「沙灘戲水區」、「衝浪區風箏衝浪區」及「禁止水域遊憩活動範圍」座標點、橫縱座標與經緯度，但需儀器測量非一般人肉眼能看出，若無另為醒目標示，遊客根本看不出區域位置、邊界，周邊海中也僅插著零散幾根竹竿，遊客看不出戲水範圍。

一審認定台中風管所管理有欠缺，依父母求償喪葬、扶養費及精神撫慰金等，判國賠218萬3930元。

台中風管所不服上訴，仍主張已為適當警告、標示，少年逾越「沙灘戲水區」未帶任何浮具，是從事冒險或具危險性活動，依國賠法第3條規定，不負損害賠償責任，更反控其父母疏於照顧小孩也有過失，且父母各有土地、領勞工保險退休金，自65歲起並無不能維持生活情形，不得請求扶養費。

台中高分院二審認為，台中風管所就戲水區範圍未具體標示，有設置欠缺，導致少年誤入禁止活動範圍而落水溺斃，兩者具因果關係，維持一審判決，駁回上訴。

台中大安濱海樂園示意圖。圖／中市府提供
台中大安濱海樂園示意圖。圖／中市府提供

國賠 台中 溺水

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