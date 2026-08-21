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閃兵案陳柏霖今出庭認罪「會更謹慎做選擇」 律師團力爭緩刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地方法院今再度開庭審理藝人閃兵案，首度傳喚藝人陳柏霖，陳對於犯行全盤認罪，僅就量刑部分表示意見，希望能爭取法官緩刑。公訴檢察官則表示，因其徵兵體檢到不實變更體位免役，當中已相隔數年，故建請法院向內政部役政司函詢陳柏霖應服役期為何。

新北地院今就藝人閃兵案首度傳喚藝人陳柏霖，陳對於犯行全盤認罪，希望能爭取法官緩刑。記者葉信菉／攝影
新北地院今就藝人閃兵案首度傳喚藝人陳柏霖，陳對於犯行全盤認罪，希望能爭取法官緩刑。記者葉信菉／攝影

陳柏霖離開法院時表示，「未來我會更謹慎地做每一個選擇，多做對這世界有意義的事，我會尊重司法，全力配合法院程序，謝謝。」

今天開庭時，陳柏霖坦承，當初是透過坤達介紹認識閃兵集團首腦陳志明，後來支付10萬現金給對方，佯裝高血壓閃兵。不過其律師認為，檢方起訴時認為陳柏霖未自首屬犯後態度不佳，但自首是給當事人減輕其刑的寬典，鼓勵其認罪，不能因為未自首反過來求處重刑。

陳柏霖律師接著表示，檢察官另以藝人享有高知名度的紅利求重刑，但陳柏霖閃兵犯行時僅27歲，事業正在發展、啟蒙階段，知名度不能與現在相比，也請法院考量。

此外，陳柏霖在2010年間閃兵前，長年無犯罪紀錄，閃兵犯後15年也無任何違反刑事法律的紀錄，品行堪稱良好，加上事後坦承悔悟犯行，犯後態度良好，但檢方求刑時並未參考。

至於陳柏霖的服役年限，其律師指出，當初檢察官起訴時認定為1年10月，但兵役法後來有修改，故行為時役期僅為1年，希望法院能加以釐清。其另一位律師則補充，綜觀相關事證，陳柏霖經此偵審程序，已無再犯之虞，因此希望法官考量相關情狀，予以緩刑宣告。

新北地院今就藝人閃兵案首度傳喚藝人陳柏霖，陳對於犯行全盤認罪，希望能爭取法官緩刑。記者葉信菉／攝影
新北地院今就藝人閃兵案首度傳喚藝人陳柏霖，陳對於犯行全盤認罪，希望能爭取法官緩刑。記者葉信菉／攝影

閃兵案 陳柏霖 坤達

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