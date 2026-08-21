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合夥鬧翻竟斷診所電源 牙醫師嗆「大家都不要看診」

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園宋姓牙醫師因退夥及兒子證明書等問題，前年10月與陳姓院長談判破裂，竟跑到機房切斷診所總電源，甚至挺胸擋在門口嗆「大家都不要看診」，影響正在進行的醫療行為。桃園地檢署偵結，依違反醫療法、強制及恐嚇等罪嫌起訴。

起訴指出，宋、陳兩名牙醫師同為已歇業的福康牙醫診所合夥人，雙方各持有50％股份；宋醫師因準備自行開業向陳院長要求退夥，另因陳未開立「PGY結訓證明書」及「離職證明書」給宋子，雙方於2023年10月6日午後3時在診所內起爭執。

詎料，61歲宋醫師因上述事項溝通未果，竟然恫稱「那大家都不要看診」，隨即前往2樓機房切斷診所電源，導致空壓機3台、吸唾機3台及RO逆滲透機1台停止運作；之後更是以身體擋在機房門口，宣稱「我關的，不准用」、「大家都不要看診！」等語，強迫陳院長接受其脅迫，並妨害陳院長當時正在看診、行使醫療行為的權利。

案經陳院長提告，先前曾獲不起訴處分，經高等檢察署檢察長命令發回續行偵查；宋醫師於偵查中辯稱，自己只關空壓機，沒關吸唾機與RO逆滲透機，只是想了解陳院長為何不開立證明書，否認有恐嚇。

檢方偵查時，傳喚陳院長及在場的另名陳、王醫師夫婦，游姓、楊姓、胡姓及鐘姓助理作證。證人均明確證述宋醫師確實關閉上述設備，影響治療行為，妨害陳院長行使醫療行為權利；並證稱宋曾說「我關的，不准用！」等語。至於「那大家都不要看診！」這句話，同樣經游、楊、胡、鐘等助理證述明確。

檢方認定，宋醫師為遂其私人目的，欲使診所不能看診、使對方受有財產損失，係以加害財產之事為恐嚇，致生危害於安全。另有監視器翻拍畫面照片及設備照片數紙存卷可考，核其所為，係犯刑法第304條強制罪、同法第305條恐嚇危害安全罪，以及醫療法第106條第3項妨害醫事人員執行醫療業務罪，將從一重罪論處。

桃園宋姓牙醫師為拆夥事宜，與陳姓院長起爭執，竟不顧正值看診時間，跑到機房將電源關掉，向眾牙醫嗆聲「那大家都不要看診」，桃園地檢署偵結，依違反醫療法、強制及恐嚇等罪嫌起訴。圖／翻攝Google Map
桃園宋姓牙醫師為拆夥事宜，與陳姓院長起爭執，竟不顧正值看診時間，跑到機房將電源關掉，向眾牙醫嗆聲「那大家都不要看診」，桃園地檢署偵結，依違反醫療法、強制及恐嚇等罪嫌起訴。圖／翻攝Google Map

牙醫 恐嚇

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