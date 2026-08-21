影／閃兵案開庭 坤達、陳柏霖表示尊重司法

新北地院上午針對閃兵案開庭審理，首度傳喚被告為被求刑2年8月的藝人陳柏霖與謝坤達，兩人出庭時不發一語，結束庭訊離去時表示會尊重司法。

新北地檢署偵辦藝人涉閃避兵役案件，至今已分5波起訴涉案人士，包括遭指為閃兵集團首腦的陳志明，以及王大陸、坤達、陳柏霖、修杰楷、阿達、王子等多名藝人。其中，坤達、陳柏霖屬第二波遭起訴的藝人，檢方另起訴修杰楷、書偉、廖允杰等人。

檢方認為，公眾人物相較一般人更應承擔相應的社會責任，然而上述被告仍蓄意規避兵役義務，行為不僅涉及法律責任，也嚴重背離社會對公眾人物的期待及公民應盡的責任。因此，檢方考量其身分、社會影響力及犯罪情節，建請法院對5名被告各量處有期徒刑2年8月。

新北地院上午針對閃兵案開庭審理，首度傳喚被告為被求刑2年8月的藝人陳柏霖與謝坤達（前排左）。記者葉信菉／攝影