快訊

周杰倫買房！4.84億元掃2戶敦北豪宅4樓戶 房仲：看房邏輯不同

日職／頻遭酸民私訊攻擊不忍了！孫易磊霸氣回嗆：管好你自己

聽新聞
0:00 / 0:00

史上最大立委集體收賄案二審獲無罪 陳超明：我本來就無罪

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

2020年李恒隆為爭奪SOGO百貨經營權，透過立委向經濟部官員關說而爆發史上最大的立委集體收賄案，今天二審宣判3立委有罪2改判無罪；其中，一審被判刑7年8月、二審逆轉無罪的立委陳超明已接獲宣判訊息，他強調「本來就無罪，很感謝司法最終還我清白」。

案中，陳超明遭指控為李恒隆打電話要求經濟部派員出席公聽會，一審法官認定要求官員出席公聽會，屬於立委行使質詢、監督權；陳打電話等同於要求經濟部接受質詢，與立委職務密切相關，且陳辦公室主任於公聽會後「積極詢問」李恒隆方面政治獻金給付進度、討論賄款如何交付的關鍵時點，一審判刑7年8月。

陳超明表示，目前還未接獲判決書，不清楚二審判決無罪理由。但「我本來就無罪，從頭到尾也沒有犯罪的證據，很感謝司法最終還我清白，並肯定二審法官公正且有擔當、負責任審案」。

同時他也透過臉書表達「遲來的正義，真相終得大白」。他說，「對於二審法院合議庭能夠秉持客觀、中立之立場，嚴守證據法則，釐清法律適用之界線，本人及辯護團隊表達最深的敬意與感謝。」

「自本案起訴以來，本人始終堅信清白。一審法院在缺乏直接證據之情況下，以自我推論的方式判處本人有罪，此判決結果曾令本人深感錯愕與遺憾。如今二審法院得以撥雲見日，確認核心法律事實，不僅還本人清白，亦捍衛了法治國家的基本原則： 一、依法申報之政治獻金，絕非貪污對價；二、選民服務之界線，不應被無限上綱；三、嚴守證據裁判主義，拒絕羅織入罪。」

支持者則是紛紛「恭喜」，有人則幫抱屈「遲來的正義？雖是正義；但名譽大損；怎道歉怎賠！」

至於是否繼續爭取連任，陳超明則低調說「看一步、走一步，要看鄉親的態度」，但現階段還是很多鄉親要他繼續參選，「我將放下過去的委屈，秉持從政初衷，繼續為苗栗鄉親奮鬥，為國家的法治與進步貢獻心力。」

二審逆轉無罪的立委陳超明已接獲宣判訊息，他強調「本來就無罪，很感謝司法最終還我清白」。圖／陳超明服務處提供
二審逆轉無罪的立委陳超明已接獲宣判訊息，他強調「本來就無罪，很感謝司法最終還我清白」。圖／陳超明服務處提供

陳超明 收賄

延伸閱讀

陳超明逆轉無罪！史上最大立委收賄案蘇震清、廖國棟仍有罪

再審逆轉有罪定讞！醫界最大貪汙案 林繼敏「收賄25萬」無罪變要關6年

爆料立委李坤城「敲竹槓」挨告誹謗 新北議員王威元二審仍獲無罪

金門前議員陳滄江涉詐助理費 二審改判僅使公務員登載不實

相關新聞

八點檔劇情？杜秉澄當庭解除律師委任 指徐巧芯、市長找來要他認罪

立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300萬元，一審依洗錢等罪判杜、劉女各15年、10年徒刑。台灣高等法院今傳杜指認虛擬貨幣錢包位址，杜除遲到53分鐘，還當庭解除林拔群的律師委任，稱律師是劉家、徐巧芯與「市長」所委託，叫他認罪。

閃兵案陳柏霖今出庭認罪「會更謹慎做選擇」 律師團力爭緩刑

新北地方法院今再度開庭審理藝人閃兵案，首度傳喚藝人陳柏霖，陳對於犯行全盤認罪，僅就量刑部分表示意見，希望能爭取法官緩刑。公訴檢察官則表示，因其徵兵體檢到不實變更體位免役，當中已相隔數年，故建請法院向內政部役政司函詢陳柏霖應服役期為何。

調查官劉錦勳辦營業秘密案替友出頭 涉圖利、洩密求刑8年

調查局總務處調查專員劉錦勳被控在台北市調查處中正調查站專員兼組長期間，指派調查官林廷祐做數位鑑識報告給三顧公司，再把資料交付給美艷的三顧公司法務長文懿，讓交情緊密的三顧省下鑑定費用並作為興訟證據。劉雖長期無償與三顧人員打高爾夫、飲宴唱歌，檢方查無對價行收賄事證，但認定構成貪汙公務員違法圖利罪，依法起訴求刑8年。

史上最大立委收賄案！陳超明逆轉無罪 所有被告二審刑度曝光

前立委蘇震清、廖國棟等人被控收受太流公司前董座李恒隆賄款，為SOGO經營權案施壓經濟部，立委陳超明一審判刑7年8月、時代力量前主席徐永明7年4月徒刑，台灣高等法院今逆轉改判陳超明、徐永明無罪，另維持判前立委蘇震清10年、廖國棟8年6月徒刑，可上訴。

閃兵案起訴首開庭 坤達認罪加碼自爆損失已達1382萬

新北地方法院今再度開庭審理就藝人閃兵案，首度傳喚男團Energy成員（謝）坤達，坤達對於閃兵犯行全部認罪，其律師同時自爆，坤達自閃兵案爆發後，這段期間因被撤節目、退通告及廠商求償等等，損失已高達1382萬元，相當10倍於逃兵期間的收入，加上其平時熱心公益，希望法官能予以易科罰金之刑或緩刑。

月台狠推台鐵站務員落軌骨折 台中男殺人未遂判5年

台中陳姓街友無票闖入台鐵五權車站，張姓站務員見狀攔阻，陳竟不滿猛力將對方推下月台，釀張撞到鐵軌多處骨折，且不久後北上就有列車通過；台中地院開庭時，陳一度辯稱是張自己踩空掉落，後又承認推人知道「犯下大錯」，法院今依殺人未遂罪判他5年，施以監護3年，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。