史上最大立委集體收賄案二審獲無罪 陳超明：我本來就無罪

2020年李恒隆為爭奪SOGO百貨經營權，透過立委向經濟部官員關說而爆發史上最大的立委集體收賄案，今天二審宣判3立委有罪2改判無罪；其中，一審被判刑7年8月、二審逆轉無罪的立委陳超明已接獲宣判訊息，他強調「本來就無罪，很感謝司法最終還我清白」。

案中，陳超明遭指控為李恒隆打電話要求經濟部派員出席公聽會，一審法官認定要求官員出席公聽會，屬於立委行使質詢、監督權；陳打電話等同於要求經濟部接受質詢，與立委職務密切相關，且陳辦公室主任於公聽會後「積極詢問」李恒隆方面政治獻金給付進度、討論賄款如何交付的關鍵時點，一審判刑7年8月。

陳超明表示，目前還未接獲判決書，不清楚二審判決無罪理由。但「我本來就無罪，從頭到尾也沒有犯罪的證據，很感謝司法最終還我清白，並肯定二審法官公正且有擔當、負責任審案」。

同時他也透過臉書表達「遲來的正義，真相終得大白」。他說，「對於二審法院合議庭能夠秉持客觀、中立之立場，嚴守證據法則，釐清法律適用之界線，本人及辯護團隊表達最深的敬意與感謝。」

「自本案起訴以來，本人始終堅信清白。一審法院在缺乏直接證據之情況下，以自我推論的方式判處本人有罪，此判決結果曾令本人深感錯愕與遺憾。如今二審法院得以撥雲見日，確認核心法律事實，不僅還本人清白，亦捍衛了法治國家的基本原則： 一、依法申報之政治獻金，絕非貪污對價；二、選民服務之界線，不應被無限上綱；三、嚴守證據裁判主義，拒絕羅織入罪。」

支持者則是紛紛「恭喜」，有人則幫抱屈「遲來的正義？雖是正義；但名譽大損；怎道歉怎賠！」

至於是否繼續爭取連任，陳超明則低調說「看一步、走一步，要看鄉親的態度」，但現階段還是很多鄉親要他繼續參選，「我將放下過去的委屈，秉持從政初衷，繼續為苗栗鄉親奮鬥，為國家的法治與進步貢獻心力。」