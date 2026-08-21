史上最大立委收賄案！陳超明逆轉無罪 所有被告二審刑度曝光

前立委蘇震清、廖國棟等人被控收受太流公司前董座李恒隆賄款，為SOGO經營權案施壓經濟部，立委陳超明一審判刑7年8月、時代力量前主席徐永明7年4月徒刑，台灣高等法院今逆轉改判陳超明、徐永明無罪，另維持判前立委蘇震清10年、廖國棟8年6月徒刑，可上訴。

高院二審被告包括蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明、前立委趙正宇、趨勢民調公司總經理吳世昌、陳超明辦公室主任梁文一、蘇震清辦公室主任余學洋等8人。

至於李恒隆、白手套郭克銘、廖國棟前辦公室主任丁復華、趙正宇前辦公室主任林家騏，一審分別判刑1年2月至2年不等徒刑，並均宣告緩刑4至5年，檢方和李恒隆等人未提上訴，一審判決後已先行定讞。

一審依貪汙治罪條例不違背職務收賄等罪判陳超明7年8月徒刑、徐永明7年4月徒刑、梁文一5年徒刑、吳世昌6年6月徒刑，高院二審今撤銷4人有罪判決，均改判無罪。

高院今也駁回其餘上訴，維持依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判蘇震清10年、廖國棟8年6月徒刑、余學洋無罪。

另趙正宇一審依稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判6月得易科罰金之刑、財產來源不明罪則獲判無罪，檢方僅針對財產來源不明罪部分上訴，趙未提上訴，因此逃漏稅捐罪一審判決後已確定，高院今駁回檢方上訴，趙財產來源不明罪部分，再獲無罪。

全案源於蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明等人，收受賄賂替李恒隆以質詢、開公聽會及協調會、提案凍結或刪除預算、提案修法等手段，頻繁地施壓經濟部修正公司法，被稱為「史上最大立委收賄案」。

一審認定蘇震清自2012年認識李恒隆，見李極具資力且太流公司案利益龐大，以借款方式包裝賄款要求，在當年的屏東縣長初選、2016年的立委、總統選舉，都以需要選舉資金為由，向李恒隆索賄，並等李應允或交付賄款，才繼續協助處理SOGO案，共收賄2580萬元。

廖國棟部分，一審認定廖多次發函要求官員召開協調會、質詢或提案凍結預算施壓經濟部，並邀請經濟部出席東吳大學召開的公聽會，廖也親自出席、發言。李、廖「密切合作」逾5年，李共支付800萬元賄款，其中廖拿620萬元，丁復華收180萬元。

一審判決指陳超明為李恒隆打電話要求經濟部派員出席公聽會，且梁文一於公聽會後「積極詢問」李政治獻金給付進度、討論賄款如何交付的關鍵時點。