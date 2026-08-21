趙建銘恐違反離婚保密條款 律師站隊陳幸妤：評論客觀事實

陳幸妤的前夫趙建銘昨晚返國，原本外傳要發表聲明，他僅遞給現場媒體一張紙，為他們離婚協議書中的保密條款。曾任檢察官的律師李茂增認為，趙直接公布離婚協議書，曝光「違反者應賠1億元」條文，趙建銘自己先違反這條規範。

趙建銘給媒體的紙，寫明是離婚協議書，立協議書人甲方陳幸妤、乙方趙建銘，一共9點，公布了第1、8、9點，第8點為「八、雙方就婚姻期間的個人生活、職業等相關隱私，及協議期間的細節，均應保守秘密，不得以任何形式對外揭露、批評、詆譭；若違反致任一方或親屬隱私受侵害，該方應賠價懲罰性金額一億元」。

曾任高雄地檢署檢察官的李茂增說，趙建銘若認為陳幸妤違反第8點保密條款規範，應直接向法院提起民事訴訟，且離婚協議書的內容也應是保密事項，趙不僅完整公布條文，連違約要賠1億元的金額都公開，本身恐違反保密條款。

李茂增分析，違反第8點依據，應是有無洩出「夫妻共同生活所得知的隱私」，近期陳幸妤在媒體上談到最討厭許芊芊、趙建銘帶許芊芊到義大利、許芊芊疑租住診所樓上趙母的房子、趙建銘出獄得知許芊芊結婚可能覺得被兵變等，都屬於對客觀事實評論，陳幸妤談論時多稱自己猜測、疑似，更沒直接點出趙和許有跨越男女界線，應都未違反保密條款。

李茂增指出，陳幸妤談購入趙建銘診所店面6千萬元，是無償贈與，並不涉及夫妻剩餘財產，而存下2300萬元子女教育基金，是給予孩子，無關夫妻之間，都跟保密條款無關。

李茂增也說，「懲罰性金額一億元」的寫法很專業，以往當認定違反此條款，都須支付1億元，無砍價空間，不過這類契約常見是強者對弱勢者約束，現在法院實務上可能會考量契約雙方是否平等，綜合考量比例原則、事件嚴重性，斟酌賠償金額。

趙建銘（右一）出國昨晚返台，在高雄國際機場面對大批媒體不發一語，僅遞出一張離婚協議書告知有保密條款。聯合報系資料照