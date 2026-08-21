房東傳「返鄉投罷免票領500」 房客當天就去檢舉…下場出爐

去年全台大罷免投票期間，台中劉姓房東傳訊向2名房客稱「返鄉投票可申請500元補助」、「投同意票可領500元」，但房客不但沒申請且當天就去檢舉；台中地院認為劉行為不當，但賄賂金額、規模非巨，減刑後依公職人員選舉罷免法判他2年徒刑，緩刑5年，向公庫支付30萬元，可上訴。

檢警調查，劉姓房東為使2025年7月26日舉辦的第11屆立法委員罷免案能順利通過，同年月17日、18日，分別向2名房客傳LINE稱「凡7／26返鄉投票者，請向房東申請新台幣500元交通補助」，以及「投同意罷免票可領取500元，並從應繳的租金中抵扣」等語，對2人買票。

台中地院審理時，劉姓房東均坦承不諱，2名房客也指證歷歷，並有相關租約、LINE對話截圖可佐證。

其中1名房客證稱，沒有向房東申請這個補助，還說「我當天就去檢舉了」，另1人也表示，沒有要申請或要求要扣這筆錢；中院認定，2名房客均未允諾房東提出不正利益申請，其所為應僅止於行求不正利益階段。

中院指出，公職人員選舉罷免法第99條第1項之對於有投票權之人行求罪，其法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，房東行為固然不當，但他傳訊給房客是出於個人對於罷免的主觀想法，影響層面、情節尚非嚴重，且對象僅2人，賄賂金額、規模非巨大，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

中院審酌，劉姓房東破壞選舉之純潔、公平與公正風氣甚鉅，僅為個人對爭罷免案主觀意見而向房客賄選，且他偵查中否認，直至審理時才坦承，兼衡其智識、經濟，及其提出參與公共事務證明等一切情狀。

中院審理後，依公職人員選舉罷免法第99條第1項之對有投票權之人行求不正利益罪，判劉姓房東有期徒刑2年，緩刑5年，期間交付保護管束，應向公庫支付30萬元，並完成法制教育5場，褫奪公權3年。