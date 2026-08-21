快訊

中職／阿甘障礙破了！悍將簽約金650萬+200萬簽下狀元陳柏凱

Google旗艦級筆電傳9月登場！合作華碩推Googlebook 規格定價外洩不便宜

中職／李珠珢8月「罕見0應援」 9月總共8場有5場在大巨蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

房東傳「返鄉投罷免票領500」 房客當天就去檢舉…下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

去年全台大罷免投票期間，台中劉姓房東傳訊向2名房客稱「返鄉投票可申請500元補助」、「投同意票可領500元」，但房客不但沒申請且當天就去檢舉；台中地院認為劉行為不當，但賄賂金額、規模非巨，減刑後依公職人員選舉罷免法判他2年徒刑，緩刑5年，向公庫支付30萬元，可上訴。

檢警調查，劉姓房東為使2025年7月26日舉辦的第11屆立法委員罷免案能順利通過，同年月17日、18日，分別向2名房客傳LINE稱「凡7／26返鄉投票者，請向房東申請新台幣500元交通補助」，以及「投同意罷免票可領取500元，並從應繳的租金中抵扣」等語，對2人買票。

台中地院審理時，劉姓房東均坦承不諱，2名房客也指證歷歷，並有相關租約、LINE對話截圖可佐證。

其中1名房客證稱，沒有向房東申請這個補助，還說「我當天就去檢舉了」，另1人也表示，沒有要申請或要求要扣這筆錢；中院認定，2名房客均未允諾房東提出不正利益申請，其所為應僅止於行求不正利益階段。

中院指出，公職人員選舉罷免法第99條第1項之對於有投票權之人行求罪，其法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，房東行為固然不當，但他傳訊給房客是出於個人對於罷免的主觀想法，影響層面、情節尚非嚴重，且對象僅2人，賄賂金額、規模非巨大，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

中院審酌，劉姓房東破壞選舉之純潔、公平與公正風氣甚鉅，僅為個人對爭罷免案主觀意見而向房客賄選，且他偵查中否認，直至審理時才坦承，兼衡其智識、經濟，及其提出參與公共事務證明等一切情狀。

中院審理後，依公職人員選舉罷免法第99條第1項之對有投票權之人行求不正利益罪，判劉姓房東有期徒刑2年，緩刑5年，期間交付保護管束，應向公庫支付30萬元，並完成法制教育5場，褫奪公權3年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

罷免 房東 房客

延伸閱讀

兆基事件衝擊租屋市場 高雄租賃公會：單一個案不能否定整個產業

爆料立委李坤城「敲竹槓」挨告誹謗 新北議員王威元二審仍獲無罪

人頭助理案金門前議員陳滄江貪汙罪不成立 改判登載不實2罪

房屋出租當社宅 免營業稅

相關新聞

史上最大立委收賄案！陳超明逆轉無罪 所有被告二審刑度曝光

前立委蘇震清、廖國棟等人被控收受太流公司前董座李恒隆賄款，為SOGO經營權案施壓經濟部，立委陳超明一審判刑7年8月、時代力量前主席徐永明7年4月徒刑，台灣高等法院今逆轉改判陳超明、徐永明無罪，另維持判前立委蘇震清10年、廖國棟8年6月徒刑，可上訴。

月台狠推台鐵站務員落軌骨折 台中男殺人未遂判5年

台中陳姓街友無票闖入台鐵五權車站，張姓站務員見狀攔阻，陳竟不滿猛力將對方推下月台，釀張撞到鐵軌多處骨折，且不久後北上就有列車通過；台中地院開庭時，陳一度辯稱是張自己踩空掉落，後又承認推人知道「犯下大錯」，法院今依殺人未遂罪判他5年，施以監護3年，可上訴。

史上最大立委集體收賄案二審獲無罪 陳超明：我本來就無罪

2020年李恆隆為爭奪SOGO百貨經營權，透過立委向經濟部官員關說而爆發史上最大的立委集體收賄案，今天二審宣判3立委有罪2改判無罪；其中，一審被判刑7年8月、二審逆轉無罪的立委陳超明已接獲宣判訊息，他強調「本來就無罪，很感謝司法最終還我清白」。

少年偽冒賴清德總統Threads發布不實訊息 警察找上門…父錯愕

張姓少年涉嫌以父親申辦的手機在社群網站Threads創帳號，冒用總統名義，在個人簡介自稱是賴清德總統，並發布不實訊息，刑事局報請台北地檢署指揮，且聲請法院搜索票獲准，本月13日至張家查訪，發現是張姓少年行為時未滿18歲，全案依法移送少年法庭。

陳超明逆轉無罪！史上最大立委收賄案蘇震清、廖國棟仍有罪

前立委蘇震清、廖國棟等人被控收受太流公司前董座李恒隆賄款，為SOGO經營權案施壓經濟部，蘇因主動索賄、金額逐年倍增，共計2580萬元，一審遭判刑10年，是收賄金額最高、刑度最重的立委。案件上訴，台灣高等法院歷經近4年時間審理，今改判現任立委陳超明、時代力量前主席徐永明無罪，但蘇震清與廖國棟上訴駁回。

陽台漏水恐崩…賣房卻隱瞞 法官判解除契約除了還款並要賠

陳姓屋主透過仲介公司將房屋以730萬賣給張姓購屋者，簽約時陳在契約勾選無漏水，但張在裝潢時發現增建後陽台漏水嚴重，水會沿牆面或地板向樓下住戶大面積漫流，認為「原屋主隱瞞重大瑕疵」，請求解除契約。經鑑定結構變位有崩落之可能。法官判原屋主要給付730萬購屋款、52萬元移轉修繕必要費用，共計782萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。