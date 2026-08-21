少年偽冒賴清德總統Threads發布不實訊息 警察找上門…父錯愕

張姓少年涉嫌以父親申辦的手機在社群網站Threads創帳號，冒用總統名義，在個人簡介自稱是賴清德總統，並發布不實訊息，刑事局報請台北地檢署指揮，且聲請法院搜索票獲准，本月13日至張家查訪，發現是張姓少年行為時未滿18歲，全案依法移送少年法庭。

刑事局掌握，不詳人士今年7月在社群網站Threads創立「william_cningte」帳號，未經賴清德總統同意或授權，涉冒用總統名義，將總統的照片作為顯示圖片，在個人簡介表示「我是賴清德」、「中華民國第16任總統」等語，並以賴清德名義發表多篇不實文章及不實資訊網站連結。

北檢指出，檢察官廖彥鈞指揮刑事局蒐證後，發現張男涉有重嫌，本月12日刑事局向法院聲請搜索票獲准，13日至張男住處訪查，張男主動配合說明，原來張男申請手機門號給兒子使用，實際使用人是未成年人，全案依少年事件處理法及施行細則，移送台北地方法院少年法庭處理。

北檢呼籲，民眾切勿偽冒他人名義發布不實訊息，避免觸法；一旦發現違法者，將從速溯源偵辦，以維法律秩序。