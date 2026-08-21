月台狠推台鐵站務員落軌骨折 台中男殺人未遂判5年

台中陳姓街友無票闖入台鐵五權車站，張姓站務員見狀攔阻，陳竟不滿猛力將對方推下月台，釀張撞到鐵軌多處骨折，且不久後北上就有列車通過；台中地院開庭時，陳一度辯稱是張自己踩空掉落，後又承認推人知道「犯下大錯」，法院今依殺人未遂罪判他5年，施以監護3年，可上訴。

檢方起訴指出，陳男（39歲）2025年10月6日下午3點多在五權車站南下月台，因票務問題和張姓站務員爭執，當時台鐵2619次列車即將自北上方向近站，陳竟當眾朝張猛力一推，釀張摔落南下鐵軌造成他多處閉鎖性、粉碎性骨折。

檢方查，陳男用手肘推張，監視器也拍到陳刻意用全身力氣撞擊，這才導致張摔下鐵軌，且月台距鐵軌有一定高度，若頭部撞擊鐵軌，或是列車通過來不及閃避都可能發生死亡結果，認定陳有殺人不確定故意，依殺人未遂罪嫌起訴他。

台中地院開庭期間，陳表示領有身障手冊，表示當時站務員站在月台警戒線邊緣和他爭執沒有買票，過程中站務員就自己不小心踩空掉下去，監視器拍得很清楚。公設辯護人說，陳男不否認有推站務員造成掉落鐵軌事實，但陳男是否有殺人主觀意思，無法替他回答。

法官再次問陳男是否認罪？陳表示自己沒有殺站務員的意思，否認殺人未遂，他太緊張、怕繼續爭執，不知道為何要推人，認為不是故意的，更表示「知道自己犯下大錯。」

法官最後列2項爭點，包括陳男主觀上有無殺人未遂之不確地故意，及是否適用刑法第19條第2項辨識能力下降適用減刑。