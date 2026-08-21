快訊

史上最大立委收賄案二審出爐！陳超明、徐永明逆轉無罪 蘇震清仍判10年

藍委撮合韓國瑜、傅崐萁同框 能否和解看兩人智慧

2月才剛來台灣！30歲女歌手浴室突摔倒 頭部重創顱內出血搶救不治

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉檢查賄倒數百日收64件檢舉情資 賭盤AI深偽境外介選查辦重點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

距年底九合一選舉倒數百日，嘉縣市選情逐漸升溫，嘉義地檢署啟動查賄，到昨天已接獲64件選舉檢舉及情資，包括「選他」50件、「選偵」5件及「選察」9件。檢方表示，對外傳賭盤激烈選區，已指示警調蒐證，將地下資金、網路賭盤、AI深偽及境外勢力介選列為重點，防堵不法勢力介入選舉。

嘉檢指出，目前50件「選他」案件屬初步調查，主要是賄選檢舉或犯罪情資尚待釐清，被告身分或犯罪事實尚不明確；「選偵」5件有較具體事證及明確被告，進入偵查程序；另有「選察」9件屬選舉情資，目前仍在行政查核，將視後續查證結果，決定是否轉為刑事偵辦。

檢方表示，隨著本月底參選登記展開，涉及「期約賄選」案件可能逐步浮現，檢舉案件將在參選登記後依具體事證展開偵辦。對於近期地方傳聞選舉賭盤活躍的選區，檢方已要求警方及調查機關加強蒐證，並由專責小組持續監控相關情資。

嘉檢完成8場巡迴查察賄選座談會，累計辦理12場反賄選宣導及教育訓練，提前部署年底選戰。查賄除傳統賄選及暴力介選外，進一步鎖定四大方向，包括防範境外勢力介入、防制AI生成假影音及假訊息、防堵賄選暴力，以及斬斷地下資金影響選舉。檢方也注意部分選區人口較少，易成為異常戶籍操作的目標，因此將加強查察短期大量遷入、一址多戶、一戶多人等異常戶籍情形，防範「幽靈人口」影響選舉結果。

檢察長蔡宗熙昨天率主任檢察官江金星、陳靜慧及檢察官葉美菁、周欣潔，到水上警分局轄內水上派出所及太保分駐所，聽取所長，針對選舉查察賄選情資、布雷規畫及工作整備。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙昨天率主任檢察官江金星、陳靜慧及檢察官葉美菁、周欣潔，到水上警分局轄內水上派出所及太保分駐所，聽取所長，針對選舉查察賄選情資、布雷規畫及工作整備。圖／嘉檢提供
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙昨天率主任檢察官江金星、陳靜慧及檢察官葉美菁、周欣潔，到水上警分局轄內水上派出所及太保分駐所，聽取所長，針對選舉查察賄選情資、布雷規畫及工作整備。圖／嘉檢提供

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙昨天率主任檢察官江金星、陳靜慧及檢察官葉美菁、周欣潔，到水上警分局轄內水上派出所及太保分駐所，聽取所長，針對選舉查察賄選情資、布雷規畫及工作整備。圖／嘉檢提供
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙昨天率主任檢察官江金星、陳靜慧及檢察官葉美菁、周欣潔，到水上警分局轄內水上派出所及太保分駐所，聽取所長，針對選舉查察賄選情資、布雷規畫及工作整備。圖／嘉檢提供

情資 賭盤 介選 賄選

延伸閱讀

防境外勢力介選 調查局推出國家安全線上影展提升國安意識

迎戰AI假影片 中選會設專案小組

林佳龍：外交部2年10件霸凌申訴 具名檢舉即立案

選情初探／屏東議員第二選區轉戰者多 考驗跨鄉整合

相關新聞

月台狠推台鐵站務員落軌骨折 台中男殺人未遂判5年

台中陳姓街友無票闖入台鐵五權車站，張姓站務員見狀攔阻，陳竟不滿猛力將對方推下月台，釀張撞到鐵軌多處骨折，且不久後北上就有列車通過；台中地院開庭時，陳一度辯稱是張自己踩空掉落，後又承認推人知道「犯下大錯」，法院今依殺人未遂罪判他5年，施以監護3年，可上訴。

少年偽冒賴清德總統Threads發布不實訊息 警察找上門…父錯愕

張姓少年涉嫌以父親申辦的手機在社群網站Threads創帳號，冒用總統名義，在個人簡介自稱是賴清德總統，並發布不實訊息，刑事局報請台北地檢署指揮，且聲請法院搜索票獲准，本月13日至張家查訪，發現是張姓少年行為時未滿18歲，全案依法移送少年法庭。

陽台漏水恐崩…賣房卻隱瞞 法官判解除契約除了還款並要賠

陳姓屋主透過仲介公司將房屋以730萬賣給張姓購屋者，簽約時陳在契約勾選無漏水，但張在裝潢時發現增建後陽台漏水嚴重，水會沿牆面或地板向樓下住戶大面積漫流，認為「原屋主隱瞞重大瑕疵」，請求解除契約。經鑑定結構變位有崩落之可能。法官判原屋主要給付730萬購屋款、52萬元移轉修繕必要費用，共計782萬元。

嘉檢查賄倒數百日收64件檢舉情資 賭盤AI深偽境外介選查辦重點

距年底九合一選舉倒數百日，嘉縣市選情逐漸升溫，嘉義地檢署啟動查賄，到昨天已接獲64件選舉檢舉及情資，包括「選他」50件、「選偵」5件及「選察」9件。檢方表示，對外傳賭盤激烈選區，已指示警調蒐證，將地下資金、網路賭盤、AI深偽及境外勢力介選列為重點，防堵不法勢力介入選舉。

陸軍北測中心遭假施工回填39座泳池廢土 桃檢起訴9人6公司沒收13億

竹市宏平工程公司去年受陸軍委託，將太平靶場土石方運至湖口訓練場，卻假藉便道鋪設工程名義，非法回填約39座泳池的土木或營建廢棄混合物至陸軍部隊訓練北區聯合測考中心湖口訓練場，桃園地檢署偵結，依廢棄物清理法等罪起訴陳姓負責人等9人及6家公司，聲請沒收所得13億餘元。

偷天換日 國軍訓練場遭填廢棄物撈13億

新竹市宏平工程公司去年受陸軍委託，將太平靶場土石方運至湖口訓練場，卻假借鋪設便道工程，將十萬立方公尺約卅九座泳池體積的廢棄物回填。桃園地檢署昨依廢棄物清理法等罪起訴負責人陳信宏等九人及六家公司，聲請沒收十三億餘元犯罪所得。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。