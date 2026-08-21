嘉檢查賄倒數百日收64件檢舉情資 賭盤AI深偽境外介選查辦重點

距年底九合一選舉倒數百日，嘉縣市選情逐漸升溫，嘉義地檢署啟動查賄，到昨天已接獲64件選舉檢舉及情資，包括「選他」50件、「選偵」5件及「選察」9件。檢方表示，對外傳賭盤激烈選區，已指示警調蒐證，將地下資金、網路賭盤、AI深偽及境外勢力介選列為重點，防堵不法勢力介入選舉。

嘉檢指出，目前50件「選他」案件屬初步調查，主要是賄選檢舉或犯罪情資尚待釐清，被告身分或犯罪事實尚不明確；「選偵」5件有較具體事證及明確被告，進入偵查程序；另有「選察」9件屬選舉情資，目前仍在行政查核，將視後續查證結果，決定是否轉為刑事偵辦。

檢方表示，隨著本月底參選登記展開，涉及「期約賄選」案件可能逐步浮現，檢舉案件將在參選登記後依具體事證展開偵辦。對於近期地方傳聞選舉賭盤活躍的選區，檢方已要求警方及調查機關加強蒐證，並由專責小組持續監控相關情資。

嘉檢完成8場巡迴查察賄選座談會，累計辦理12場反賄選宣導及教育訓練，提前部署年底選戰。查賄除傳統賄選及暴力介選外，進一步鎖定四大方向，包括防範境外勢力介入、防制AI生成假影音及假訊息、防堵賄選暴力，以及斬斷地下資金影響選舉。檢方也注意部分選區人口較少，易成為異常戶籍操作的目標，因此將加強查察短期大量遷入、一址多戶、一戶多人等異常戶籍情形，防範「幽靈人口」影響選舉結果。

檢察長蔡宗熙昨天率主任檢察官江金星、陳靜慧及檢察官葉美菁、周欣潔，到水上警分局轄內水上派出所及太保分駐所，聽取所長，針對選舉查察賄選情資、布雷規畫及工作整備。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙昨天率主任檢察官江金星、陳靜慧及檢察官葉美菁、周欣潔，到水上警分局轄內水上派出所及太保分駐所，聽取所長，針對選舉查察賄選情資、布雷規畫及工作整備。圖／嘉檢提供