「一條龍」濫倒 竹縣5鄉鎮遭殃

新竹地檢署20日表示，查出蘇姓男子等38人涉嫌組成集團，以整地等名義在竹縣多地非法棄置營建廢棄物，不法利益逾新台幣1億元。 中央社

蘇姓男子組環保犯罪集團，向雙北、桃園、新竹等地收取營建廢棄物，載往新竹縣北埔、關西等五鄉鎮，將夾雜磁磚、鋼筋、水管等營建廢棄物掩埋、回填在山坡地及農地，不法所得逾億元，環境復原費達億元。新竹地檢署昨依廢棄物清理法起訴蘇等卅八人與廣興龍開發機械工程、順峰開發二家公司。

新竹縣警竹東分局表示，北埔分駐所去年九月獲報有大型車輛載運土石，進出北埔鄉南埔村番婆坑，到場查看，發現有怪手開挖整地。

檢警調查，順峰開發工程公司蘇姓負責人向雙北、桃、竹等建築工地承攬清除營建廢棄物，以低於市場行情價格收費，再以整地、園藝植栽等名義，將混雜塑膠、水管、電線、磁磚、鋼筋、木材等營建廢棄物直接傾倒、回填在山坡地及農地。集團分工細密，從尋找土地、招攬清運、調度車輛、駕駛大貨車，到現場「顧水」、操作怪手掩埋，已成「一條龍」犯罪鏈，先後在北埔、新埔、寶山、關西及芎林等五鄉鎮犯案，不法所得達一億餘元。

警方調查，北埔番婆坑案場遭開挖深達十餘公尺，現場道路毀損，並占用二二三點七一平方公尺的公、私土地。

關西大旱坑案場有超過一百車次營建廢棄物遭載入，傾倒在山坡地，面積達一六八七平方公尺，影響野溪排水；新埔、寶山等案場被查出回填廢棄物土方。

檢警勘查、開挖遭傾倒案場，發現廢棄物堆置逾一萬立方公尺。