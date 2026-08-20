陸軍北測中心遭假施工回填39座泳池廢土 桃檢起訴9人6公司沒收13億

竹市宏平工程公司去年受陸軍委託，將太平靶場土石方運至湖口訓練場，卻假藉便道鋪設工程名義，非法回填約39座泳池的土木或營建廢棄混合物至陸軍部隊訓練北區聯合測考中心湖口訓練場，桃園地檢署偵結，依廢棄物清理法等罪起訴陳姓負責人等9人及6家公司，聲請沒收所得13億餘元。

桃園市環保局今年2月間，前往桃園市再利用業者展勝科技股份有限公司稽查時，發現該公司將廠內非法堆置、處理的廢棄物全運到陸軍湖口訓練場進行回填，於是通報桃園地檢署，檢察長張春暉認為已影響軍事設施，立即指派國土專組檢察官王念珩指揮保七刑大、環管署北區中心及桃園市環保局共組專案。

經蒐證、分析證據發現，宏平工程負責人陳信宏去年6月間承攬陸軍步兵109旅太平靶場土石方運輸工程，將土石搬運至北測中心湖口訓練場放置，陳交由楊紘宇經營的昇紘鈞工程開發公司協助運輸。陳信宏竟向北測中心承辦人聲稱，湖口訓練場道路為紅土路，一般砂石車不便行走，需回填「B5類磚塊或混凝土塊土石方」作為基底料，北測中心同年6月16日發函同意宏平工程進行土方運輸便道鋪設工程。

陳信宏、楊紘宇與昌謚實業負責人邱近魁、新達利環保公司實際負責人邱福均及登記負責人周美欣、展勝科技負責人林永文及蔡姓業務、江浚實業實際負責人吳典璟及簡姓廠長等人，共同基於未領有廢棄物清除、處理許可文件而從事廢棄物清除、處理的犯意聯絡，以宏平工程名義陸續與昇紘鈞工程開發等業者簽立資源再利用產品買賣契約，表面上約定購買「級配230203」等再利用產品。

實際上卻是將將高達9萬7942立方公尺及重約1萬9267.85公噸的土木及建築廢棄物混合物土木及建築廢棄物混合物D-0599送往湖口訓練場回填。 這些不法業者表面上以每立方公尺或公噸10元至30元極低價格銷售「級配」給宏平工程，私底下卻以補貼「運費、盤運費或業務費」等名目，支付高額廢棄物處理費給宏平工程及昇紘鈞工程。

自2025年7月至今年3月間，大量夾雜廢磚、磁磚、PVC管、廢電線、鐵絲、保麗龍及廢塑膠等垃圾的營建混合物，源源不絕載運至湖口訓練場回填。此外，昌謚實業、新達利環保、展勝科技及江浚實業等再利用機構，更超越許可範圍非法收受營建混合物進行處理，並向環保局做不實申報。

檢方複訊後，認定陳信宏、楊紘宇、邱福均、林永文等涉案被告犯罪嫌疑重大且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘5名被告則以8萬至20萬元不等金額交保。

檢方依涉犯廢棄物清理法未經許可提供土地堆置廢棄物、未領有許可文件從事廢棄物清除處理及申報不實等罪嫌起訴，並依法聲請宣告沒收各被告與涉案公司高達十三億餘元不法所得，同時要求軍方與涉案業者提出廢棄物清除計畫書，負起環境復原責任。

桃園地檢署檢察官王念珩（右二）會同警方、環保單未及軍方，在陸軍部隊訓練北區聯合測考中心湖口訓練場出動大型機具開挖，發現遭非法掩埋的營建廢棄物。圖／桃園地檢署提供