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防境外勢力介選 調查局推出國家安全線上影展提升國安意識

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局與知名影音平台CATCHPLAY跨界合作，推出國家安全線上影展「餘音與光影：凝視島嶼的脈動」（https://mjib.catchplay.com ），透過光影鏡頭的獨特視角，將嚴肅的國家安全議題，轉化為引人入勝的影音饗宴，邀全民在通勤時、在家裡，甚至運動時都能夠免費觀看，提升國安意識。

面對年底九合一大選，調查局高度警戒境外敵對勢力透過資金挹注、幽靈人口、地下賭盤及AI深偽等假訊息管道介選，調查局全省外勤處站全面啟動選舉查察與防範機制，7月13日至8月4日同步偵辦17家中企來台非法挖角高科技人才專案，其中不乏在證交所上市的陸企，總計搜索64處所、約談114人，境外勢力是下一波偵辦重點。

調查局指出，本次線上影展精心挑選多部涵蓋地緣政治、言論自由、公民韌性等多元題材的熱門影片。透過精緻的鏡頭語言與緊張刺激的劇情發展，讓民眾在享受頂級視覺與聽覺體驗的同時，也能從中體會國家安全與日常生活息息相關的深刻內涵。

調查局表示，電影不只是娛樂，更是記錄時代與溝通理念的重要載體，希望藉由鏡頭傳遞的光影魅力，打破大眾對國安議題的刻板印象，提升全民國安意識。「餘音與光影：凝視島嶼的脈動」線上影展即日起開放免費觀影，直到12月底。

調查局推出國家安全線上影展「餘音與光影：凝視島嶼的脈動」，提升國安意識。圖／調查局提供
調查局推出國家安全線上影展「餘音與光影：凝視島嶼的脈動」，提升國安意識。圖／調查局提供

國安 調查局 介選

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