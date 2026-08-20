一語不合拿瓦斯桶打死朋友 52歲男翻供否認殺人國審判14年10月

高姓男子與陳姓男子去年11間在鄭姓友人住處，因故發生爭吵，高男拿煮茶爐台的熱水壺和瓦斯桶毆打陳男致死，翌日落網後矢口否認行凶。彰化地方法院國法官法庭審結，依犯殺人罪，判處有期徒刑14年10月。

據了解，高男（52歲）、陳男都沒固定工作屬於社會和經濟的弱勢者，經常到鄭姓友人住處和其他生活情況類似的朋友相聚，去年11月7月間兩人先後到鄭男住處，聊天時一語不合發生爭吵，高男持煮茶的熱水壺和瓦斯桶毆打陳男，在場眾人勸阻無效，陳男被打到當場失去呼吸心跳。

鄭男等人報警，警消趕到，初步檢傷陳男已無生命跡象，明顯死亡。事後相驗陳男右眼球凹陷、右眼眶、下顎骨和左側第四至第八肋骨後側、雙側額部骨折，顳部頭皮下出血、顱骨、顏面骨、下頷骨粉碎性骨折、後頸部等多處挫傷，因中樞神經性休克與急性呼吸衰竭而死。

高男沒交通工具，行凶後跑出鄭男住處後到處遊蕩，警方查出他平日出沒地點，翌日逮捕。高男偵訊和院審時翻供均否認殺人，彰化地院裁定收押到今年，裁定8月7日起三度延長羈押2月，並禁止接見、通信。國民法官法庭今審結，依犯殺人罪，判處期徒14年10月。可上訴。