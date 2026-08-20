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土城家暴男當街殘殺妻與小姨 死者母哭求死刑、父當庭下跪
曾有家暴前科的男子謝文雄，去年7月7日駕車在新北市土城街頭，衝撞騎機車的張姓妻子和小姨子，當街持尖刀和球棒慘殺2女，被依家暴殺人等罪起訴。新北地方法院國民法官今再度傳喚張女父母，就謝男刑度表示意見，張母當庭淚流不止，哭求法官判死，張父更是當庭下跪，懇求法官「用國家的法律，給他（指謝）應得的報應！」全案定於明天下午17時30分宣判。
張母從一開口，便是止不住的淚水，泣訴自己永遠忘不了當初驗屍時，女兒眼睛張大、死不瞑目的樣子，讓她心如刀割，從女兒生前的遺容可以看出，女兒當時多麼驚慌，讓她一個做母親的心多麼痛，「XX、XX（2姊妹名），我的心肝寶貝！」
張母還說，死者的大女兒，案發後都不曾哭泣，終於在媽媽火化當天，縮在牆角放聲大哭說「我沒有媽媽了」，每天晚上都抱著媽媽的衣物睡覺。而正在幼稚園學注音拼字的小女兒，也告訴她「爸爸這個字我不想寫」。
張母表示，謝男忘恩負義、狼心狗肺，在家給老婆養，現在給國家養（指因案收押至今），若將來放出來，自己2個孫女一定會被纏住，「殺人償命，天經地義，懇請法官判他死刑，是我最大的希望。」這樣將來孫女能好好成長，身為阿嬤、阿公的兩老也能有勇氣活下去，繼續照顧孫女長大。
張父則表示，自己已70多歲，原本是該享福的年紀，被謝男殘忍殺害的兩姊妹個性乖巧、人緣又好，當初案發後，連鄰居都每天流著眼淚前來家中安慰。自己事發一年多來不敢出門，也不去朋友家打招呼，心中只剩一片空洞，不知道要做什麼。說到激動處，張父突然起身走向法檯，當庭向國民法官合議庭下跪，哭著請求法官能「用國家的法律，給他應得的報應」，隨即遭旁人扶起。
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