調查局線上影展登場 涵蓋地緣政治、公民韌性多元題材

調查局今天宣布與CATCHPLAY+平台跨界合作，即日起推出國家安全線上影展「餘音與光影：凝視島嶼的脈動」，涵蓋地緣政治、言論自由、公民韌性等多元題材影片。

法務部調查局表示，國家安全線上影展透過光影鏡頭的獨特視角，將嚴肅的國家安全議題轉化為引人入勝的影音饗宴，邀全民通勤時、在家裡，甚至運動時都能夠免費看片、提升國安意識。

調查局說，線上影展精心挑選多部涵蓋地緣政治、言論自由、公民韌性等多元題材的熱門影片，透過精緻的鏡頭語言與緊張刺激的劇情發展，讓民眾在享受頂級視覺與聽覺體驗的同時，也能從中體會國家安全與日常生活息息相關的深刻內涵。

調查局表示，電影不只是娛樂，更是記錄時代與溝通理念的重要載體，希望藉由鏡頭傳遞的光影魅力，打破大眾對國安議題的刻板印象，提升全民國安意識。

「餘音與光影：凝視島嶼的脈動」線上影展（https://mjib.catchplay.com）即日起開放免費觀影到12月底，影片內容包括調查局自製國安電影「格瑞特真相」、曾入圍奧斯卡最佳紀錄短片的「金門」（Islandin Between）、已故空拍大師齊柏林的紀錄片「看見台灣」。