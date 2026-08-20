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人頭助理案金門前議員陳滄江貪汙罪不成立 改判登載不實2罪

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／新北即時報導

福建高等法院金門分院審理前金門縣議員陳滄江等人涉人頭助理案，二審撤銷原判決，認定陳滄江、其子陳子涵及金湘君的行為不構成利用職務機會詐取財物罪，僅成立使公務員登載不實罪。陳滄江、陳子涵各犯2罪，每罪判刑6月，可易科罰金；金湘君各判5月，全案仍可上訴。

判決指出，陳滄江於100年3月遞補擔任金門縣議員後，與陳子涵、金湘君共同以金湘君名義，向金門縣議會申報擔任公費助理。其中包括101年6至7月，以及102年7月起至103年12月24日等期間，使不知情且無審查權的議會承辦人員，將相關資料登載於每月製作的議員助理薪資清冊。陳滄江第六屆議員任內，也以相同方式持續申報。

原審認定3人除使公務員登載不實外，也構成「貪污治罪條例」利用職務上機會詐取財物罪，並依想像競合從較重的貪污罪處斷。不過二審認為，3人所為僅成立刑法使公務員登載不實罪，因此撤銷原判決及原本所定執行刑。

二審指出，陳滄江、陳子涵明知金湘君自102年8月6日至103年8月18日期間人在日本，仍持續向議會申報金湘君為陳滄江第五、六屆議員公費助理。法院認為，陳滄江、陳子涵在案件中居主導或主要地位，金湘君則是配合擔任人頭，依3人參與程度不同分別量刑。

至於公費助理費部分，檢方原指控3人在陳滄江第五屆議員期間詐得63萬9761元，第六屆期間另詐得34萬8330元。二審調查相關所得、健保、出入境及離職資料後，認定金湘君確實是掛名的人頭公費助理。

不過法院進一步調查發現，陳子涵長期、持續實際從事陳滄江助理工作，屬私聘助理；相關公費助理補助款也均用於支付陳子涵薪資，金流並未流向陳滄江或遭其挪為己用。法院因此認定3人行為與利用職務機會詐取財物罪構成要件不符，不成立貪污罪。

3名被告均向法院請求緩刑，但二審認為犯罪時間非短、情節也非輕微，不宜宣告緩刑。至於各罪最終應執行刑，法院認為應待案件全部確定後，再由檢察官聲請法院裁定；本案仍得上訴。

前金門縣議員陳滄江涉人頭助理案，福建高等法院金門分院二審撤銷原判決，認定不構成利用職務機會詐取財物罪，改依使公務員登載不實罪判刑。聯合報系資料照
前金門縣議員陳滄江涉人頭助理案，福建高等法院金門分院二審撤銷原判決，認定不構成利用職務機會詐取財物罪，改依使公務員登載不實罪判刑。聯合報系資料照

陳滄江 金門 議員

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