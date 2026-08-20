聽新聞
0:00 / 0:00
影／男子赴南庄露營因細故與女子爭執 持槍射擊對方車輛遭求處重刑
唐姓男子今年1月27日在苗栗縣南庄鄉一處露營區因細故持槍射擊他人的自小客車，經苗栗縣警局頭份分局報請苗栗地檢署檢察官吳聲彥指揮偵辦，全案最近偵查終結，以唐姓男子涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、偽造特種文書等罪嫌提起公訴，檢方審酌唐姓被告在公共場所開槍射擊素不相識之人的交通工具，造成社會危害，向法院建請從重求處10年以上有期徒刑。
檢方指出，唐姓被告與友人在露營區深夜喧囂，與勸阻的黃姓女子發生爭執，竟於1月27日上午駕駛懸掛偽造車牌的自用小客車，接近黃姓女子的小客車，並持非制式手槍朝黃女的小客車輪胎及葉子板射擊3槍後逃逸。經警方報請檢察官核發拘票，唐男1月28日午間被拘提到案，次日在新竹縣橫山鄉內灣大橋下河川地，起獲作案的非制式手槍及子彈31顆。
據了解，被告唐姓男子是新竹縣竹東人，從事服務業，當天從竹縣家中到南庄露營，被害人黃姓女子是台中人，為家庭主婦，當天從台中到南庄露營，不料發生車輛遭人持槍射擊的案件。
苗栗地檢表示，槍擊犯罪嚴重危害人民生命安全與社會治安秩序，檢警對持槍暴力犯罪絕不寬貸，苗栗檢方將持續秉持暴力犯罪零容忍的立場，依法嚴查嚴辦，維護民眾生命財產安全及社會安寧秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。