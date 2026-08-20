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影／男子赴南庄露營因細故與女子爭執 持槍射擊對方車輛遭求處重刑

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

唐姓男子今年1月27日在苗栗南庄鄉一處露營區因細故持槍射擊他人的自小客車，經苗栗縣警局頭份分局報請苗栗地檢署檢察官吳聲彥指揮偵辦，全案最近偵查終結，以唐姓男子涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、偽造特種文書等罪嫌提起公訴，檢方審酌唐姓被告在公共場所開槍射擊素不相識之人的交通工具，造成社會危害，向法院建請從重求處10年以上有期徒刑。

檢方指出，唐姓被告與友人在露營區深夜喧囂，與勸阻的黃姓女子發生爭執，竟於1月27日上午駕駛懸掛偽造車牌的自用小客車，接近黃姓女子的小客車，並持非制式手槍朝黃女的小客車輪胎及葉子板射擊3槍後逃逸。經警方報請檢察官核發拘票，唐男1月28日午間被拘提到案，次日在新竹縣橫山鄉內灣大橋下河川地，起獲作案的非制式手槍及子彈31顆。

據了解，被告唐姓男子是新竹縣竹東人，從事服務業，當天從竹縣家中到南庄露營，被害人黃姓女子是台中人，為家庭主婦，當天從台中到南庄露營，不料發生車輛遭人持槍射擊的案件。

苗栗地檢表示，槍擊犯罪嚴重危害人民生命安全與社會治安秩序，檢警對持槍暴力犯罪絕不寬貸，苗栗檢方將持續秉持暴力犯罪零容忍的立場，依法嚴查嚴辦，維護民眾生命財產安全及社會安寧秩序。

唐姓男子在苗栗縣南庄鄉一處露營區因細故持槍射擊他人的自小客車，全案偵查終結，檢方提起公訴並從重求處10年以上有期徒刑。圖／記者胡蓬生翻攝
唐姓男子在苗栗縣南庄鄉一處露營區因細故持槍射擊他人的自小客車，全案偵查終結，檢方提起公訴並從重求處10年以上有期徒刑。圖／記者胡蓬生翻攝

唐姓男子在苗栗縣南庄鄉一處露營區因細故持槍射擊他人的自小客車，全案偵查終結，檢方提起公訴並從重求處10年以上有期徒刑。圖／記者胡蓬生翻攝
唐姓男子在苗栗縣南庄鄉一處露營區因細故持槍射擊他人的自小客車，全案偵查終結，檢方提起公訴並從重求處10年以上有期徒刑。圖／記者胡蓬生翻攝

唐姓男子在苗栗縣南庄鄉一處露營區因細故持槍射擊黃姓女子的自小客車，全案偵查終結，檢方提起公訴並從重求處10年以上有期徒刑。圖／記者胡蓬生翻攝
唐姓男子在苗栗縣南庄鄉一處露營區因細故持槍射擊黃姓女子的自小客車，全案偵查終結，檢方提起公訴並從重求處10年以上有期徒刑。圖／記者胡蓬生翻攝

警方在新竹縣橫山鄉內灣大橋下河川地，起獲唐姓被告作案的非制式手槍及子彈31顆。圖／記者胡蓬生翻攝
警方在新竹縣橫山鄉內灣大橋下河川地，起獲唐姓被告作案的非制式手槍及子彈31顆。圖／記者胡蓬生翻攝

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